„Es wird bestimmt eine tolle Sache“: Frischer Wind für Villacher Gastrobetrieb

Am Villacher Hauptplatz steht eine weitere Veränderung in der Gastronomiebranche bevor. Wo bislang das Lokal Cotidiano ansässig war, bricht ab Anfang Juli eine neue Ära an. Hinter diesem Schritt steht der Villacher Rechtsanwalt Harald Skrube, der sich ganz bewusst für das Ende der bisherigen Franchise-Partnerschaft entschieden hat.

Neue Öffnungszeiten inklusive

Ausschlaggebend dafür war eine Kursänderung der Dachmarke in Deutschland. „Die Marke richtet sich mittlerweile eher an den Frühstücksbereich“, erklärt Skrube gegenüber 5 Minuten. Dass Lokale, wie in München, dadurch teils schon um 17 Uhr schließen, kam für den Standort in Kärnten nicht infrage: „Uns passt das gar nicht ins Konzept, deswegen haben wir uns (vom Franchise) getrennt“, ergänzt Skrube. Ab dem 1. Juli führt der Unternehmer den Betrieb eigenständig unter dem neuen Namen „Grubers in the City“ weiter. Das kulinarische Angebot wird dabei moderat angepasst und breiter aufgestellt. „Wir werden mehr heimische, klassische Produkte anbieten, aber auch bewährte Speisen sind weiterhin vorzufinden – vom Burger bis hin zum Flammkuchen, es wird eine relativ große Karte werden.“ Gleichzeitig erhält die Location einen optischen Feinschliff, der für ein modernes Ambiente sorgen soll, laut Skrube soll das Design „cool und trendig“ werden.

„Wird bestimmt eine tolle Sache“

Der Fokus liegt künftig auf einer durchgehenden Bewirtung: Warme Küche wird an sieben Tagen die Woche von 11 bis 22 Uhr angeboten. „Samstag und Sonntag wird es auch Frühstück geben, dort wollen wir bereits um 8:30 aufsperren“, so der Unternehmer. Auch die etablierten Livemusik-Events bleiben der Location erhalten – ein erster Act steht bereits für den Eröffnungstag im Juli fest. Skrube blickt dem Start zuversichtlich entgegen: „Es wird bestimmt eine tolle Sache.“