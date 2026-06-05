An drei Tagen: Villach startet mit verlängerten Einkaufsabenden im Sommer

Die Villacher Lederergasse setzt in den kommenden Monaten auf ein erweitertes Abendangebot. An drei Terminen – dem 5. Juni, 7. August und 4. September – verlängern die ansässigen Geschäfte und Ateliers ihre Öffnungszeiten bis 21 Uhr. Die Initiative soll die Gasse für Besucher in eine Einkaufs-, Genuss- und Kreativmeile verwandeln, bei der handwerkliche Vorführungen, Kunstpräsentationen und kulinarische Verkostungen im Mittelpunkt stehen.

Sperrstunde um 21 Uhr

Das Programm der teilnehmenden Betriebe deckt unterschiedliche kreative und handwerkliche Sparten ab. Bei Marie Chantal Pipp erhalten Interessierte Einblicke in das traditionelle Maßschneider-Handwerk und die Entstehung von Trachtenmode. Live-Vorführungen gibt es zudem bei BirAmik, wo die Herstellung von Keramik gezeigt wird, sowie im SoCa’s Atelier, das Einblicke in die Entstehung von Malerei bietet. Friseurmeisterin Silvia Katzdobler bietet im Stylingstudio Katzdobler Typberatungen an, während Sir Leder Michel handgefertigte Kärntner Lederkunst präsentiert.

Innenstadt in den Sommermonaten beleben

Auch Gastronomie und Kunstprojekte sind Teil der Veranstaltungsreihe. Das Teehaus bietet Ganzblatttees, Matcha und Cold Brew an, während das Geschäft vomFASS Villach zu Verkostungen von Likören und Spezialitäten in seine Genusslounge im historischen Gewölbe lädt: „Wir haben uns als Lederergasse zusammengetan und organisieren an drei Sommermonaten, jeweils der erste Freitag im Monat Juni, August und September, lange Einkaufsnächte in der Lederergasse, um die Innenstadt zu stärken. So können wir auch unsere Angebote nach außen tragen, im Sommer ist natürlich mehr los“, erklärt Melanie Kröpfl vom Teehaus gegenüber 5 Minuten. Der Kulturhof widmet sich Programmpunkten wie Facepainting, 3D-Acrylkunst und Informationen zur Schwarzlicht-Galerie. Spezielle Angebote gibt es darüber hinaus bei Herz & Pfote, wo Tierkunstwerke gezeigt werden und Hunde ein „Schleckbild“ gestalten können, sowie beim Kidway, das ein Glücksrad für Kinder bereithält. Hinter der Aktion steht ein gemeinschaftliches Engagement der lokalen Unternehmerinnen und Unternehmer, um die Attraktivität der Stadt zu steigern.