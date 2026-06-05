Liebesbetrug in Kärnten: Seniorin (74) verliert Vermögen an Online-Täter

Ein folgenschwerer Fall von sogenanntem „Love Scamming“ beschäftigt derzeit die Ermittler im Bezirk Villach-Land. Über einen Zeitraum von rund zwei Monaten, zwischen Anfang April und Anfang Juni diesen Jahres, geriet eine 74-jährige Frau ins Visier eines bislang unbekannten Täters. Der Betrüger kontaktierte das Opfer über soziale Medien sowie einen Messenger-Dienst und baute gezielt eine intensive emotionale Bindung auf. Durch das Vortäuschen von Liebe und ernsthaften Beziehungsabsichten gelang es ihm, das vollste Vertrauen der Frau zu erschleichen.

Fünfstelliger Geldbetrag ist weg

Sobald diese emotionale Basis geschaffen war, begann der Täter, die Seniorin unter verschiedenen, mutmaßlich frei erfundenen Vorwänden immer wieder um finanzielle Unterstützung zu bitten. Die getäuschte Frau kam den Aufforderungen nach, wodurch ihr bis dato ein massiver finanzieller Schaden im hohen fünfstelligen Bereich entstanden ist, wie die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet, weitere Ermittlungen laufen.