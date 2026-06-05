Nach Badeunfällen: Kärntner Wasserrettung reagiert mit Schwimmkursen

Nach den tragischen Badeunfällen gleich zu Beginn der Badesaison rückt das Thema Sicherheit im Wasser wieder besonders stark in den Mittelpunkt.

Wer im Wasser unterwegs ist, sollte die eigenen Kräfte realistisch einschätzen, nicht überhitzt ins kalte Wasser springen, auf andere achten und im Notfall rasch Hilfe holen.

Wer im Wasser unterwegs ist, sollte die eigenen Kräfte realistisch einschätzen, nicht überhitzt ins kalte Wasser springen, auf andere achten und im Notfall rasch Hilfe holen.

Kärntens Seen sind für viele Menschen ein Ort der Erholung, des Sports und der Abkühlung. Gleichzeitig zeigen die jüngsten Ereignisse, wie schnell aus einem schönen Sommertag am Wasser ein Notfall werden kann. Richtiges Verhalten im Wasser, realistische Selbsteinschätzung und grundlegendes Wissen über Gefahren können hierbei entscheidend sein, da Risiken wie kaltes Wasser, Selbstüberschätzung, zu weite Schwimmstrecken oder fehlende Schwimmhilfen gerade zu Beginn der Saison oft unterschätzt werden.

Ab sechs Jahren

Wer im Wasser unterwegs ist, sollte die eigenen Kräfte realistisch einschätzen, nicht überhitzt ins kalte Wasser springen, auf andere achten und im Notfall rasch Hilfe holen. Die Österreichische Wasserrettung Villach bietet deshalb im Sommer wieder ein vielseitiges Kursprogramm für verschiedene Altersklassen an. Kinder ab 6 Jahren können beim Kindertraining ihre Schwimmtechnik verbessern und Schwimmscheine ablegen. Dabei besteht die Möglichkeit zur Abnahme verschiedener Abzeichen, darunter Frühschwimmer, Freischwimmer, Fahrtenschwimmer und Allroundschwimmer.

Rettungsschwimmen richtig lernen

Jugendliche ab 11 Jahren lernen im Juniorretter-Kurs erste Grundlagen der Wasserrettung kennen. Die Rettungsschwimmkurse ab 13 Jahren richten sich ausdrücklich auch an Erwachsene, die sich erstmals mit dem Thema Rettungsschwimmen beschäftigen, in das Rettungsschwimmen einsteigen möchten und lernen wollen, wie man im Ernstfall sicher und richtig hilft.

Kurstermine im Überblick

Kurs Zielgruppe / Alter Zeitraum Juniorretter-Kurs Ab 11 Jahren 3. Juli bis 5. Juli Rettungsschwimmkurs Ab 13 Jahren & Erwachsene 6. Juli bis 12. Juli Rettungsschwimmkurs Ab 13 Jahren & Erwachsene 3. August bis 9. August Kindertraining für Fortgeschrittene Ab 6 Jahren 10. August bis 12. August

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.06.2026 um 21:42 Uhr aktualisiert