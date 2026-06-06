Adler laden zum Cheerleading-Tryout am Faaker See ein

Hebefiguren, Saltos und jede Menge Teamgeist: Die Carinthian Eagles suchen Verstärkung. Am 5. Juli lädt der Verein zu einem großen Tryout nach Faak am See ein.

In Faak am See können Interessierte am 5. Juli den modernen Cheersport kennenlernen und selbst erste Erfahrungen sammeln. An diesem Tag laden die Carinthian Eagles, ein Villacher Flag-Football-Verein, nämlich Cheerleader zum Tryout ein. Viele verbinden Cheerleading noch immer ausschließlich mit Pomponswedeln und Anfeuern von Sportmannschaften. Tatsächlich hat sich Cheerleading längst zu einer eigenständigen Sportart entwickelt. Elemente aus Akrobatik, Bodenturnen, Tanz und Krafttraining gehören dabei ebenso dazu wie Koordination, Körperspannung und Teamarbeit.

Für Anfänger und Fortgeschrittene

Beim Tryout mitmachen können sowohl Menschen mit sportlicher Vorerfahrung als auch komplette Neueinsteiger. Erfahrung im Cheerleading ist keine Voraussetzung, wie die Carinthian Eagles betonen: „Bei uns sind alle herzlich willkommen.“ Auch Turner, Tänzer oder andere Sportbegeisterte können ihr Glück versuchen. Beim Tryout erhalten die Teilnehmer einen Einblick in das Training und lernen den Verein näher kennen. Neben den sportlichen Herausforderungen soll vor allem der Teamgedanke im Mittelpunkt stehen.

©Carinthian Eagles Die Carinthian-Eagles-Cheerleader freuen sich auf neue Gesichter für die kommende Saison.

Beginn um 12.30 Uhr

Das Schnuppertraining findet am 5. Juli im Bundessportzentrum Faak am See statt. Die Anmeldung beginnt um 12.30 Uhr, der sportliche Teil startet um 13 Uhr und dauert bis etwa 14.15 Uhr. Die Carinthian Eagles hoffen, bei dieser Gelegenheit neue Mitglieder für die Saison 2026/27 zu gewinnen und ihre Vereinsfamilie weiter wachsen zu lassen. Sie erklären abschließend: „Wir freuen uns auf viele neue Gesichter und darauf, gemeinsam mit euch eine spannende neue Saison zu starten.“