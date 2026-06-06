„Ausprobieren statt Zuschauen“: Erster Kindersporttag in Paternion

Unter dem Motto „Ausprobieren statt Zuschauen“ lädt die Marktgemeinde Paternion am Samstag, dem 20. Juni 2026, erstmals zu einem großen Kindersporttag nach Feffernitz ein.

Unter dem Motto „Ausprobieren statt Zuschauen“ können Kinder am 20. Juni von 9 bis 14 Uhr zahlreiche Sportarten kennenlernen und ganz unverbindlich ausprobieren. Auf dem Sportplatz in Feffernitz präsentieren sich zahlreiche Vereine aus der Region und geben Einblicke in ihre Angebote. Mit dabei sind unter anderem das Arbö Askö-Cycling-SportsTeam, der SV Rapid Feffernitz, die Modellfluggruppe Feistritz/Drau, Tennisvereine, der Schachverein Raika Rapid Feffernitz, die ÖAV-Ortsgruppe Unteres Drautal, der Schwimmverein Paternion, die EC Tigers Paternion sowie der Karateclub Bushido.

Bunte Mitmachstationen

An verschiedenen Stationen können die jungen Besucher selbst aktiv werden. Ob Fußball, Tennis, Radfahren, Schach, Modellflug oder weitere Freizeit- und Sportangebote – im Mittelpunkt stehen Spaß, Bewegung und das Kennenlernen neuer Hobbys. „Wir möchten den Kindern zeigen, wie vielfältig Sport sein kann – und dass es vor allem um Freude und Gemeinschaft geht“, betonen die Organisatoren von der Marktgemeinde Paternion.

Kinder fürs Vereinsleben begeistern

Ziel der Veranstaltung ist es, Kinder wieder verstärkt für Bewegung, Sport und das Vereinsleben zu begeistern. Gleichzeitig bietet der Tag die Möglichkeit, neue Talente zu entdecken und Kontakte zu den örtlichen Vereinen zu knüpfen. Für Verpflegung sowie ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm ist gesorgt, der Eintritt ist frei.