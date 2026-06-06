„Senza Confini“: Chöre laden zu musikalischer Reise ohne Grenzen

Das Chorkonzert „Senza Confini“ findet am Samstag, dem 4. Juli, im Casineum Velden statt. Organisiert wird der Abend von der Chorregion Wörthersee-Rosental. Mit dabei sind der Männergesangsverein Velden unter der Leitung von Peter Pretner, die Volksmusikgruppe Wörtherseeklang unter Harald Golob sowie der Chor Wurzenpassklang unter der Leitung von Gerit Melcher. Durch das Programm führt Professor Christian Stromberger.

„Brauchtum und Lieder halten uns Menschen zusammen“

Gemeinsam wollen die Ensembles zeigen, wie Musik Menschen unterschiedlicher Kulturen und Sprachen verbinden kann. Auf dem Programm stehen Lieder über Heimat, Sehnsucht, Tradition und Zukunft. „Brauchtum und Lieder halten uns Menschen zusammen“, lautet das Motto des Konzertabends. Für Organisator und Obmann der Chorregion Wörthersee-Rosental, Seppi H. Tschebull, steht vor allem die verbindende Kraft der Musik im Mittelpunkt. „Lieder erzählen Geschichten von Heimat und Fernweh, von Freude und Sehnsucht, von Tradition und Zukunft. Sie bewahren kulturelles Erbe und schaffen gleichzeitig neue Begegnungen. So wird dieser Konzertabend zu einer musikalischen Reise durch unterschiedliche Klangwelten und Sprachen – getragen von Respekt, Lebensfreude und gegenseitiger Wertschätzung“, heißt es in einer Presseaussendung.