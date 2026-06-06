Spazierweg am Afritzer See vorübergehend gesperrt

Am Afritzer See ist ein Abschnitt des beliebten Promenadenwegs derzeit nicht begehbar. Wie ein Schild vor Ort informiert, kam es auf dem Spazierweg neben der B98 zu einer Wegabrutschung. Aus Sicherheitsgründen wurde der betroffene Bereich gesperrt. Spaziergänger und Freizeitsportler können über den Sonnenweg auszuweichen. Aktuell ist der Promenadenweg bis vulgo Meislitzer begehbar. Wie lange die Sperre bestehen bleibt, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Verantwortlichen bitten um Verständnis für die Unannehmlichkeiten.