Wildbäche im Fokus: Gemeinde Bad Bleiberg überprüft Gefahrenstellen

Um mögliche Gefahren durch Hochwasser, Muren oder Verklausungen frühzeitig zu erkennen, wurden im Mai sämtliche Wildbäche im Gemeindegebiet von Bad Bleiberg überprüft.

Die Marktgemeinde Bad Bleiberg hat im Mai die jährliche Wildbacherkundung durchgeführt. Dabei wurden sämtliche Wildbäche im gesamten Gemeindegebiet kontrolliert, um mögliche Gefahrenstellen frühzeitig zu erkennen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten.

Mängel dokumentiert

Im Mittelpunkt der Überprüfung standen mögliche Verklausungen, Ablagerungen sowie andere Gefahrenquellen. Gerade angesichts zunehmender Extremwetterereignisse komme der regelmäßigen Kontrolle von Wildbächen eine immer größere Bedeutung zu, betont die Gemeinde. „Im Rahmen der Begehung wurden festgestellte Mängel dokumentiert und notwendige Maßnahmen zur Behebung bereits veranlasst. Ziel ist es, Risiken frühzeitig zu minimieren und die Sicherheit der Bevölkerung langfristig sicherzustellen“, heißt es seitens der Gemeinde.

Appell an Grundeigentümer

Bürgermeister Christian Hecher bedankt sich bei allen Beteiligten für ihren Einsatz. Ein besonderer Dank gilt den ehrenamtlichen Helfern sowie den Feuerwehren, die die Kontrollen unterstützt haben. Gleichzeitig richtet die Gemeinde einen Appell an alle Grundeigentümer. Diese werden gebeten, ihre Flächen regelmäßig auf mögliche Gefahrenquellen wie blockierte Wasserläufe, lose Baumstämme oder angeschwemmte Ablagerungen zu kontrollieren. Können Gefährdungen nicht selbst beseitigt werden, sollen diese umgehend der Gemeinde gemeldet werden. „Ein wirksamer Schutz vor Naturgefahren kann nur durch das gemeinsame und verantwortungsvolle Zusammenwirken aller Beteiligten gewährleistet werden“, heißt es seitens der Marktgemeinde abschließend.