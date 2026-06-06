Kärntner Luxus-Resort nach millionenschwerem Umbau wieder offen

Am 4. Juni 2026 hat das Mountain Resort Feuerberg auf der Gerlitzen Alpe wieder eröffnet - mit markanten baulichen Erweiterungen und einem neuen Markenauftritt.

Wie berichtet, haben in den vergangenen Wochen umfassende Umbauarbeiten im Mountain Resort Feuerberg stattgefunden. Für die Modernisierung wurden 8,5 Millionen Euro bereitgestellt. Mehr dazu unter: Luxus-Resort auf der Gerlitzen bekommt Acht-Millionen-Euro-Upgrade.

Umbau abgeschlossen

Der größte „Neuzugang „ist der erweiterte See-Spa. Ein zweiter Infinity Pool wurde geschaffen, der Almsee vergrößert und eine neue See-Sauna mit Feuergarten ergänzen das Angebot. Des Weiteren wurden zwei zusätzliche Ruheräume geschaffen. Parallel zu den baulichen Veränderungen erhielt der Feuerberg einen neuen Markenauftritt.

Familienbetrieb

„Ich habe großen Respekt davor, was die vergangenen Generationen unserer Familie und viele weitere Menschen am Berg beigetragen haben. Als ich den Betrieb übernommen habe, war mir klar, dass ich möglichst viel von diesem Gut in die Zukunft mitnehmen möchte“, betont Inhaber Emanuel Berger. Erwin und Isabella Berger, die Gründer des Mountain Resorts Feuerberg, ergänzen: „Die neue Gestaltung rührt uns sehr. All das, was wir über viele Jahre aufgebaut haben, wurde jetzt im Kern erfasst und verstanden. Wir sind sicher, dass unsere Gäste damit ebenso viel Freude haben werden wie wir.“