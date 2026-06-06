Naturparkreferentin: „Gönnen Sie Ihrem Hund einen gemütlichen Tag zu Hause“

Als Vorsitzende des Naturparks ist Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) ein gutes Miteinander von Almbauern, Einheimischen und Gästen wichtig. Zum Start der Almsaison verweist sie daher auf Regeln, die es zu beachten gilt.

Mitte Juni startet am Dobratsch wieder die traditionelle Almsaison. Das bedeutet, dass die Bauern ihr Weidevieh – wie schon seit hunderten von Jahren – auf die Villacher Alpe treiben. Zeitgleich ist der Hausberg aber auch ein beliebtes Ausflugsziel. Laut Naturparkreferentin Sarah Katholnig (SPÖ) liegt der Touristenanteil bei den Besuchern bei über 60 Prozent. Darum betont sie nun: „Jeder soll den Naturpark erleben und genießen können. Durch das Einhalten einfacher Regeln gelingt das ganz einfach.“

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Hunde Zuhause lassen?

Der persönliche Tipp von Villachs Vizebürgermeisterin, um eine unbeschwerte Wanderung zu genießen: „[…] Gönnen Sie Ihrem Hund einen gemütlichen Tag zu Hause. Damit ersparen sie sich und den Weidetieren Stress.“ Ist der Vierbeiner dabei, sollte er zumindest „an die kurze Leine“ gelegt werden, heißt es in einer enstprechenden Aussendung weiter. Hierzu ergänzt Almobmann Hubert Köffler: „Wir die Almgemeinschaft Villacher Alpen sind die Grundbesitzer am Dobratsch und halten hier im Sommer unser Weidevieh. Gäste auf unserer Alm sind grundsätzlich willkommen, wenn sie unsere Regeln respektieren.“

Richtiges Verhalten auf der Alm

Hierzu zählt laut Köffler, das Weidevieh in Ruhe zu lassen, die Viehtränken nicht als Hundebadewannen zu missbrauchen, keinen Müll, auch keine Hundesackerl zu hinterlassen und nicht in den frühen Morgen und Abendstunden zu wandern. „Hier ist das Weidevieh besonders schreckhaft“, betont der Almobmann. Abschließend verweist Katholnig darauf, dass vonseiten des Naturparks jeden Sonntag eine kostenlose Wanderung mit einem erfahrenen Ranger zum Dobratschgipfel angeboten wird.