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/ ©Stadtmarketing/Krall
Das Bild auf 5min.at zeigt viele Besucher beim Streetfoodmarket Festival in Villach am Kaiser Josef Platz.
Zubereitet werden die Spezialitäten von heimischen Wirten.
Villach
07/06/2026
Genussmeile
#goodnews

Streetfood Market feiert im Juli sein Comeback

Der Kaiser-Josef-Platz in Villach verwandelt sich am 3. und 4. Juli 2026 in eine kulinarische Genussmeile. Zwischen 11 und 22 Uhr öffnet ein Streetfood Market seine Pforten für hungrige Besucher.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(76 Wörter)
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Anfang Juli 2026 lädt ein Streetfood Market am Kaiser-Josef-Platz in Villach zum Kosten und Verweilen ein. Heimische Wirte kredenzen den Besuchern wieder Gerichte aus der Alpen-Adria-Region. Das Event knüpft an die kulinarischen Highlights des Vorjahres an. Damals konnten sich die Gäste unter anderem auf Spezialitäten wie Smoked Salmon Bagel, Cevapcici-Pita, Spanferkel sowie traditionelles Ritschert freuen. Auch heuer darf wieder gustiert werden. Beginn ist jeweils um 11 Uhr.

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