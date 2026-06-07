Streetfood Market feiert im Juli sein Comeback

Der Kaiser-Josef-Platz in Villach verwandelt sich am 3. und 4. Juli 2026 in eine kulinarische Genussmeile. Zwischen 11 und 22 Uhr öffnet ein Streetfood Market seine Pforten für hungrige Besucher.

Anfang Juli 2026 lädt ein Streetfood Market am Kaiser-Josef-Platz in Villach zum Kosten und Verweilen ein. Heimische Wirte kredenzen den Besuchern wieder Gerichte aus der Alpen-Adria-Region. Das Event knüpft an die kulinarischen Highlights des Vorjahres an. Damals konnten sich die Gäste unter anderem auf Spezialitäten wie Smoked Salmon Bagel, Cevapcici-Pita, Spanferkel sowie traditionelles Ritschert freuen. Auch heuer darf wieder gustiert werden. Beginn ist jeweils um 11 Uhr.