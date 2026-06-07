Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage Canva/5 Minuten
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Katze und einen Hund und im Hintergrund Villach.
Im Tierheim Villach warten Hunde, Katzen und andere Tiere auf ein neues Zuhause.
Villach
07/06/2026
Adopt, don't shop!

Diese flauschigen Freunde warten im Tierheim Villach auf dich

Im Tierheim Villach kümmert man sich liebevoll um Tiere, die kein Zuhause haben. Wir stellen euch heute einige Schützlinge vor, die auf ein langfristiges neues Heim warten.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
2 Minuten Lesezeit(266 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Im Tierheim Villach warten viele Hunde, Katzen, Vögel und andere Kleintiere auf ein Für-immer-Zuhause. Einige davon stellen wir euch heute vor – vielleicht ist ja ein Freund fürs Leben für dich dabei.

Yuko braucht eine klare Linie

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Hund.
©Tierheim Villach
Yuko sucht ein Herrchen oder Frauchen mit Hundeerfahrung.

Mischling Yuko sucht ein neues Zuhause bei hundeerfahrenen Menschen. Er ist ein anspruchsvoller Vierbeiner, der am liebsten einen Platz alleine ohne andere Tiere hätte. Auch Kinder sollten nicht im selben Haushalt leben. „Er braucht eine klare, ruhige Führung und ein stabiles Umfeld“, beschreibt das Tierheim Villach.

Steckbrief Yuko:

  • Mischling
  • männlich
  • kastriert
  • braun
  • geb.: 19. Juli 2020

Milan will beschäftigt werden

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Hund.
©Tierheim Villach
Milan ist ein aktives Kerlchen, das klare Strukturen braucht.

„Für Milan suchen wir ein ruhiges, kinderloses Zuhause bei hundeerfahrenen Menschen, die ihm mit klarer Führung und Sicherheit begegnen“, so das Tierheim Villach. Milan ist verspielt, aktiv und voller Energie und er liebt gemeinsame Spaziergänge, Spielen und Beschäftigung. Bei vertrauten Personen zeigt er sich anhänglich, loyal und genießt jede gemeinsame Zeit.

Steckbrief Milan:

  • Mischling
  • männlich
  • kastriert
  • schwarz-weiß
  • geb.: 17. Juni 2018

Snoopy und Sina wollen zusammen bleiben

Das Bild auf 5min.at zeigt eine Katze.
©Tierheim Villach
Snoopy möchte gemeinsam mit …
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Katze.
©Tierheim Villach
… Katzendame Sina in ein Für-immer-Zuhause einziehen.

Die beiden Katzen Snoopy und Sina suchen gemeinsam ein liebevolles Zuhause. „Aktuell sind sie noch schüchtern und brauchen etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen“, beschreibt das Tierheim Villach das süße Duo. Mit Geduld und Ruhe tauen sie nach und nach auf. Die beiden sind reine Wohnungskatzen und wünschen sich ein ruhiges Zuhause, in dem sie gemeinsam ankommen dürfen.

Steckbrief Snoopy & Sina:

  • Snoopy:
    männlich
    kastriert
    schwarz-weiß
    geb.: 2021
  • Sina:
    weiblich
    kastriert
    schwarz-weiß
    geb.: 2019

Fundkatze wartet im Tierheim Villach

Diese weibliche, grau getigert und weiße Katze wurde am 4. Juni 2026 in der Judendorferstraße in 9500 Villach aufgefunden und befindet sich nun im Tierheim Villach. Der Besitzer kann sich unter 04242/54125 beim Tierheim Villach melden.

Das Bild auf 5min.at zeigt eine Katze.
©Tierheim Villach
Wem gehört diese hübsche Katzendame?

So kannst du die Tiere kennenlernen:

Die Tiere kennenlernen kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung (04242/54125).

  • Montag bis Samstag von 13 Uhr bis 16 Uhr
  • Sonntag und Feiertag geschlossen
  • Tierannahme und Tierabgabe: bis 15.30 Uhr

Tierbesichtigung nur mit Terminvereinbarung möglich!

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: