Diese flauschigen Freunde warten im Tierheim Villach auf dich
Im Tierheim Villach kümmert man sich liebevoll um Tiere, die kein Zuhause haben. Wir stellen euch heute einige Schützlinge vor, die auf ein langfristiges neues Heim warten.
Im Tierheim Villach warten viele Hunde, Katzen, Vögel und andere Kleintiere auf ein Für-immer-Zuhause. Einige davon stellen wir euch heute vor – vielleicht ist ja ein Freund fürs Leben für dich dabei.
Yuko braucht eine klare Linie
Mischling Yuko sucht ein neues Zuhause bei hundeerfahrenen Menschen. Er ist ein anspruchsvoller Vierbeiner, der am liebsten einen Platz alleine ohne andere Tiere hätte. Auch Kinder sollten nicht im selben Haushalt leben. „Er braucht eine klare, ruhige Führung und ein stabiles Umfeld“, beschreibt das Tierheim Villach.
Steckbrief Yuko:
- Mischling
- männlich
- kastriert
- braun
- geb.: 19. Juli 2020
Milan will beschäftigt werden
„Für Milan suchen wir ein ruhiges, kinderloses Zuhause bei hundeerfahrenen Menschen, die ihm mit klarer Führung und Sicherheit begegnen“, so das Tierheim Villach. Milan ist verspielt, aktiv und voller Energie und er liebt gemeinsame Spaziergänge, Spielen und Beschäftigung. Bei vertrauten Personen zeigt er sich anhänglich, loyal und genießt jede gemeinsame Zeit.
Steckbrief Milan:
- Mischling
- männlich
- kastriert
- schwarz-weiß
- geb.: 17. Juni 2018
Snoopy und Sina wollen zusammen bleiben
Die beiden Katzen Snoopy und Sina suchen gemeinsam ein liebevolles Zuhause. „Aktuell sind sie noch schüchtern und brauchen etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen“, beschreibt das Tierheim Villach das süße Duo. Mit Geduld und Ruhe tauen sie nach und nach auf. Die beiden sind reine Wohnungskatzen und wünschen sich ein ruhiges Zuhause, in dem sie gemeinsam ankommen dürfen.
Steckbrief Snoopy & Sina:
- Snoopy:
männlich
kastriert
schwarz-weiß
geb.: 2021
- Sina:
weiblich
kastriert
schwarz-weiß
geb.: 2019
Fundkatze wartet im Tierheim Villach
Diese weibliche, grau getigert und weiße Katze wurde am 4. Juni 2026 in der Judendorferstraße in 9500 Villach aufgefunden und befindet sich nun im Tierheim Villach. Der Besitzer kann sich unter 04242/54125 beim Tierheim Villach melden.
So kannst du die Tiere kennenlernen:
Die Tiere kennenlernen kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung (04242/54125).
- Montag bis Samstag von 13 Uhr bis 16 Uhr
- Sonntag und Feiertag geschlossen
- Tierannahme und Tierabgabe: bis 15.30 Uhr
Tierbesichtigung nur mit Terminvereinbarung möglich!