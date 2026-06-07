Holzkunst live erleben: Rathausplatz wird zum Freiluft-Atelier

Wer am Montag durch die Villacher Innenstadt spaziert, kann Künstlern direkt bei der Arbeit über die Schulter schauen. Die Diakonie de La Tour verwandelt den Rathausplatz für einen Tag in eine offene Bildhauerwerkstatt.

Kunst unter freiem Himmel und ein starkes Zeichen für Inklusion: Unter dem Motto „Platz für alle – Kunst aus Holz“ lädt die Diakonie de La Tour am Montag (8. Juni) auf den Villacher Rathausplatz ein.

Werkstatt zieht in die Innenstadt

Für die besondere Aktion verlassen die Künstlerinnen und Künstler der Bildhauerwerkstatt der Diakonie de La Tour ihr gewohntes Atelier in Treffen am Ossiacher See und arbeiten direkt im Herzen der Draustadt an ihren Holzskulpturen. Besucher können dabei live miterleben, wie aus Holzstücken mit viel Kreativität und handwerklichem Geschick Kunstwerke entstehen.

Barrieren abbauen

„Mit der Aktion will die Diakonie Barrieren abbauen, nicht nur bauliche, sondern vor allem die Barrieren in den Köpfen“, erklärt die Stadt Villach anlässlich der Veranstaltung. Neben den laufenden Arbeiten werden auch bereits fertiggestellte Kunstwerke präsentiert. Die Veranstaltung findet am Montag, 8. Juni, von 9 bis 15 Uhr auf dem Rathausplatz in Villach statt. Sollte das Wetter nicht mitspielen, ist ein Ersatztermin im September geplant.