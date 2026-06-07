150 Kilometer in 3 Tagen: Zwei Villacher Teenies haben große Ferienpläne

In wenigen Wochen wollen die Teenager Luka und Ana etwas schaffen, woran wohl viele Erwachsene scheitern würden: Die beiden Villacher planen einen Extremlauf von Pontebba bis an die Adria und dokumentieren alles live.

Während viele Jugendliche ihre Sommerferien gechillt am Badesee verbringen, haben Luka G. (15) und Ana D. (14) ganz andere Pläne: Die beiden Teenager wollen am 10. August von Pontebba bis nach Grado laufen und damit eine Strecke von rund 150 Kilometern bewältigen. Ihr Ziel ist es, die Distanz in weniger als drei Tagen zu schaffen.

Extremsportler brachte Teenies auf die Idee

Die Idee zu dem außergewöhnlichen Vorhaben entstand durch einen anderen Extremsportler. „Arda Saatci ist 600 Kilometer gelaufen. Das hat uns beide sehr motiviert“, erzählt Luka gegenüber 5 Minuten. Der Jugendliche stammt ursprünglich aus Slowenien und lebt heute in Villach. Schon seit Jahren spielt er Fußball und entdeckte dabei auch seine Leidenschaft für das Laufen. „Ich bin oft laufen gegangen und habe gemerkt, dass es mir Spaß macht und ich immer neue Herausforderungen suche“, erzählt er. Seine Freundin Ana, deren Familie aus Nordmazedonien stammt, schloss sich den Trainingseinheiten an und fand ebenfalls „eine Inspiration“, wie Luka es nennt.

Ana läuft mit

Der Plan schaut folgendermaßen aus: Luka möchte die gesamten 150 Kilometer absolvieren. Ana begleitet ihn auf der Strecke und hat sich selbst ein ambitioniertes Ziel gesetzt. „Ihr Ziel ist es auch, die 150 Kilometer mitzulaufen, das Minimalste wären 100 Kilometer“, erklärt Luka. Der Lauf steht im Übrigen in keinem Zusammenhang mit einer Veranstaltung oder einem Wettbewerb. Vielmehr wollen die beiden Jugendlichen ihre eigenen Grenzen austesten und beweisen, was mit Disziplin und Training möglich ist.

Unterstützung durch die Familie

Alleine sind die beiden bei ihrem Abenteuer aber nicht unterwegs. Für Verpflegung, Pausen und Schlafmöglichkeiten sorgt Lukas Großvater. Er wird die Läufer gemeinsam mit Lukas Oma und Anas Mutter in einem Wohnwagen begleiten. „Es ist alles organisiert, wir haben alles vorbereitet“, so Luka voller Vorfreude. Die gesamte Challenge soll zudem live auf TikTok dokumentiert werden, damit Interessierte den Fortschritt der beiden mitverfolgen können.