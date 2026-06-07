Wernberg gestaltet Ortskern neu – Bürger dürfen mitreden

Wie soll das Ortszentrum von Wernberg künftig aussehen? Diese Frage möchte die Gemeinde nicht alleine beantworten. Bei einer Bürgerbeteiligungsveranstaltung sind die Einwohner eingeladen, ihre Ideen und Wünsche einzubringen.

Die Gemeinde Wernberg arbeitet an der Weiterentwicklung ihres Ortszentrums und setzt dabei auf die Mithilfe der Bevölkerung. Unter dem Titel „Ort der Generationen“ findet am Donnerstag, dem 11. Juni 2026, eine Bürgerbeteiligungsveranstaltung statt, bei der gemeinsam über die Zukunft des Ortskerns diskutiert werden soll.

Ideen und Anregungen gefragt

Ein lebendiges Ortszentrum für Wernberg zu schaffen, ist eine Vision, an der die Gemeinde laut eigenen Angaben intensiv arbeitet. „Dabei sind uns die Erfahrungen, Ideen und Anregungen unserer Bürgerinnen und Bürger besonders wichtig“, betont Bürgermeisterin Doris Liposchek. Die Gemeinde möchte bei dem Termin am 11. Juni ihre bisherigen Überlegungen vorstellen und anschließend mit den Teilnehmern über mögliche Entwicklungen, Herausforderungen und Chancen sprechen. „Unser Ziel ist es, gemeinsam Lösungen

und Ideen für die Zukunft unseres Ortszentrums zu entwickeln“, so Liposchek. Die Veranstaltung wird von Raffaela Lackner vom Amt der Kärntner Landesregierung fachlich begleitet. Moderieren wird Kristin Pan.