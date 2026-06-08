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/ ©ÖBHV/Stefan
Das Bild zeigt ein Ballhockeyspiel zwischen ASKÖ und VAS.
Der ASKÖ triumphierte im Villacher Ballhockey-Derby gegen den VAS.
Villach
08/06/2026
Ballhockey

Overtime-Sieg: ASKÖ entscheidet Villacher Derby für sich

Ballhockey-Krimi in Villach: Nach einem packenden Schlagabtausch fiel die Entscheidung erst in der Overtime. Am Ende durfte die ASKÖ nicht nur über den Derbysieg jubeln.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)
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Spannung pur bot das Villacher Derby in der österreichischen Ballhockey-Bundesliga. Der VAS lag zwischenzeitlich bereits mit 2:0 und später mit 4:2 in Führung, musste sich dem ASKÖ Villach am Ende aber mit 5:6 nach Verlängerung geschlagen geben. Die ASKÖ-Cracks kämpften sich mehrfach zurück und glichen zum 5:5 aus. In der Overtime sorgte Martin Urbanek mit seinem dritten Scorerpunkt des Abends für die Entscheidung und den viel umjubelten Derbysieg. Durch den zusätzlichen Punkt übernahm der ASKÖ auch die Tabellenführung und zog am Lokalrivalen vorbei.

ASKÖ – VAS am 7. Juni:

ASKÖ – VAS 6:5 n. V. (0:2, 2:2, 3:1 – 1:0)
Tore: Aumeier, Feldbaumer, Urbanek (je 2) bzw. Alagic (3), Ortner, Wucherer

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