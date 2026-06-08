Derby in Villach: ASKÖ dreht das Spiel

Spannung pur bot das Villacher Derby, das dem ASKÖ am Ende mit 6:5 nach Verlängerung den Extrapunkt und die Tabellenführung sicherte. Eagles II wehrten sich gegen Spittal tapfer – 2:4.

Führungswechsel, Hattrick, mehrere Doppelpacks und eine Entscheidung erst in Overtime sowie ein Wechsel an der Tabllenspitze nach acht Runden im Grunddurchgang: Das Villacher Derby in der Alpen Arena hatte alles, was ein Lokalschlager braucht.

ASKÖ drehte das Spiel

Der VAS führte schon 2:0, nach zwei Abschnitten 4:2. Doch der ASKÖ steckte einfach nicht auf, arbeitete sich auf 5:5 zurück, ehe die Verlängerung entscheiden musste. Dort hatte Grün-Blau das bessere Ende, Martin Urbanek, der wie Maximilian Aumeier und Manuel Feldbaumer einen Doppelpack erzielte, erlöste den ASKÖ mit dem 6:5 nach wenigen Sekunden. Mit dem einen mehr geholten Punkt zieht der ASKÖ jetzt auch am Lokalrivalen und Vizemeister vorbei, ist Tabellenführer. Daran konnte auch ein Hattrick von VAS-Vollblutstürmer Adis Alagic nichts ändern.

Spittal zog vorerst am Meister vorbei

Nachdem das Duell zwischen Titelverteidiger HSC Eagles und Zehenthof auf 14. Juni verschoben wurde, konnte Spittal die Gunst der Stunde nützen und bei der Poggersdorfer Zweitvertretung einen Favoritensieg feiern. Die Eagles II wehrten sich aber nach Kräften, verloren am Ende mit 2:4. Allerdings hielt man bis zum Schluss mit, lag nach 30 Minuten nur 0:1 hinten. Spittal schob sich vorerst vor die HSC Eagles und macht den Kampf um die Top-Drei (=direkte Play-off-Quali) zusätzlich spannend.

Mittwoch gehts weiter

Weiter geht es im Grunddurchgangsfinish bereits am Mittwoch, da empfängt der ASKÖ die Spittaler Ultras. Am Freitag geht’s zwischen den zwei Teams der Eagles direkt zur Sache, der VAS trifft auf Zehenthof. Am Sonntag tragen dann die Eagles ihr Spiel gegen Zehenthof nach, die Eagles II empfangen zudem den VAS.