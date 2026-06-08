Regeln fürs Weidevieh: Das gilt ab Mitte Juni im Naturpark Dobratsch

Es ist wieder so weit: Die warme Jahreszeit steht vor der Tür, und mit ihr beginnt ein ganz besonderer Abschnitt des Jahres in unserer Region. Ab Mitte Juni startet offiziell wieder die Almsaison im Naturpark Dobratsch.

Das bedeutet nicht nur, dass die Wanderwege schneefrei sind und die Hütten zur Einkehr einladen, sondern auch, dass das Weidevieh wieder seine Sommerquartiere auf den saftigen Bergwiesen bezieht. Die Kühe, Kälber und Pferde gehören seit Jahrhunderten zum traditionellen Bild unserer Kulturlandschaft und erfüllen eine wichtige Aufgabe bei der Pflege der Almflächen.

Bitte der Stadt

Damit dieser Sommer für alle, für Wanderer, Ausflügler, Mountainbiker, aber eben auch für die Landwirte und die Tiere selbst, zu einer rundum schönen und vor allem sicheren Erfahrung wird, bittet die Stadt Villach Regeln einzuhalten.

Die Regeln: haltet immer großen Abstand zum Weidevieh

bleibt immer auf den markierten Wegen

nehmt eure Hunde an die kurze Leine

immer die Weidegatter schließen

lasst keinen Müll liegen

Beachtet, dass Weidevieh gerade in den frühen Morgen und Abendstunden besonders schreckhaft ist. Bitte die Tiere grundsätzlich in Ruhe lassen.

Ausreichend Abstand einhalten

Der wichtigste Grundsatz lautet: Bitte halte immer einen ausreichend großen Abstand zum Weidevieh. Auch wenn die Tiere friedlich aussehen und oft an den Anblick von Menschen gewöhnt sind, bleiben sie dennoch Instinkttiere. Insbesondere Mutterkühe haben einen extrem ausgeprägten Schutzinstinkt für ihre Kälber. Wenn Sie einer Herde begegnen, gehen Sie ruhig und unauffällig in einem weiten Bogen um die Tiere herum. Vermeiden Sie hektische Bewegungen, lautes Rufen oder den Versuch, die Tiere für ein Foto zu streicheln oder anzulocken.

Hunde an Leine führen

Besondere Aufmerksamkeit ist von allen Hundebesitzern gefordert. Hunde werden von Rindern oft als potenzielle Bedrohung oder als Raubtiere wahrgenommen, was zu Abwehrreaktionen der Herde führen kann. Daher gilt die strikte Bitte: Nimm deine Hunde ausnahmslos an die kurze Leine. Führe den Hund ruhig an der vom Vieh abgewandten Seite. Sollte es dennoch einmal zu einer brenzligen Situation kommen, in der ein Rind den Hund attackiert, gilt eine wichtige Ausnahme: Lasse den Hund in diesem Fall sofort von der Leine! Ein Hund ist in der Regel schnell genug, um flüchten zu sichern, während der Mensch sich so selbst aus der Gefahrenzone bringt.