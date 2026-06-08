Kollision auf A10 Richtung Villach: Rollerfahrer (65) nach Sturz im Krankenhaus

Auf der A10 Tauernautobahn kam es am Montagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Verletzten, wie die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die A10 in Richtung Villach bis 10:50 Uhr nur einspurig befahrbar.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die A10 in Richtung Villach bis 10:50 Uhr nur einspurig befahrbar.

Gegen 09:40 Uhr war ein 65-jähriger Mann aus Deutschland mit seinem Motorroller im Bereich Rennweg in Fahrtrichtung Villach unterwegs. Zeitgleich beabsichtigte ein 60-jähriger Autofahrer aus Salzburg, der die Strecke mit einer Beifahrerin befuhr, das Zweirad zu überholen.

65-Jähriger wollte ebenso überholen

Als der Pkw-Lenker zum Überholvorgang ansetzte, scherte auch der Rollerfahrer aus, um an einem vor ihm fahrenden Fahrzeug vorbeizuziehen. In der Folge kam es zur Kollision, bei der der Motorroller die rechte Seite des Autos touchierte. Durch die Wucht des Zusammenstoßes stürzte der 65-Jährige und blieb auf dem Pannenstreifen liegen.

Einspurige Sperre am Vormittag

Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort wurde der deutsche Staatsbürger mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert. Die beiden Insassen des Autos überstanden den Vorfall unverletzt. An dem Motorroller entstand schwerer Sachschaden, weshalb er von einem Abschleppdienst von der Autobahn geborgen werden musste. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die A10 in Richtung Villach bis 10:50 Uhr nur einspurig befahrbar.