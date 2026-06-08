Schulden noch unbekannt: Villacher Firma meldet Konkurs an

Über die Villacher Silent Quo GmbH wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Betroffen ist ein Mitarbeiter. Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 30. Juni 2026 anmelden.

Über die Silent Quo GmbH mit Sitz in Villach wurde über einen Eigenantrag ein Konkursverfahren eröffnet, das teilten der KSV 1870 und der akv europa am Montag mit. Das Kärntner Unternehmen ist in den Geschäftszweigen Schallschutz, Messdatenerfassung, Cloud Dienste sowie im Handel aktiv.

Keine Informationen zu Aktiva und Passiva

Wie der KSV und AKV berichten, liegen derzeit noch keine Informationen über das Vermögen und die Schulden vor, von der Insolvenz ist ein Dienstnehmer betroffen. „Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 30.06.2026 angemeldet werden“, schildert der KSV. Zum Insolvenzverwalter wurde Horst Kilzer, Rechtsanwalt in Villach, bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 14. Juli statt.