Rettungseinsatz in Villach-Land: Passant macht dramatischen Fund im Bachbett

Nach Angaben der Einsatzkräfte war die aufgefundene Person zwar ansprechbar, wirkte jedoch desorientiert und wies Verletzungen unbestimmten Grades auf. Aufgrund des abgesetzten Notrufs wurden die Freiwillige Feuerwehr Latschach, das Rote Kreuz Kärnten, die Bergrettung Kärnten der Einsatzstelle Villach sowie eine Streife der Polizeiinspektion Faak am See alarmiert. Zu den anfänglichen Schwierigkeiten vor Ort hieß es vonseiten der Feuerwehr: „Der genaue Einsatzort war nicht bekannt, konnte jedoch rasch gefunden werden“, schildert die Feuerwehr in den sozialen Medien.

Rettungskette wurde eingeleitet

Für die technische Rettung aus dem unwegsamen Gelände kam eine Schleifkorbtrage zum Einsatz, mit der die verletzte Person sicher aus dem Bachbereich gehoben werden konnte. Im Anschluss wurde er mit dem Mehrzweckfahrzeug der Feuerwehr zum bereitstehenden Rettungswagen transportiert. Dort übernahmen die Sanitäter die weitere medizinische Versorgung. Der gesamte Rettungseinsatz konnte nach etwas mehr als einer Stunde erfolgreich beendet werden.