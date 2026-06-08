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Das Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz im Raum Villach.
Die Feuerwehr bekämpft den Dachstuhlbrand eines leerstehenden Wohnhauses im Villacher Stadtteil Untere Fellach.
Villach
08/06/2026
Feuerwehreinsatz

Wohnhausbrand in Villach: Mehrere Feuerwehren stehen aktuell im Einsatz

In Villach-Untere Fellach brennt der Dachstuhl eines unbewohnten Wohnhauses. Die Hauptfeuerwache Villach und die Freiwilligen Feuerwehren Fellach und Vassach sind im Einsatz.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(94 Wörter)
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In Villach-Untere Fellach steht derzeit ein unbewohntes Wohnhaus in Flammen. Entgegen ersten Befürchtungen handelt es sich laut OBM Alexander Scharf von der Hauptfeuerwache Villach jedoch nicht um den Brand eines bewohnten Gebäudes, sondern um einen Dachstuhlbrand eines leerstehenden Objektes, wie er gegenüber 5 Minuten erklärt.

Ursache noch unklar

Die genaue Ursache für den Brand ist momentan noch nicht klar. Die Einsatzkräfte der Hauptfeuerwache Villach sowie die Freiwilligen Feuerwehren Fellach und Vassach sind vor Ort, um den Brand zu bekämpfen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.06.2026 um 16:42 Uhr aktualisiert
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