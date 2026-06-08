Nach Brand in Villach: Einsatz verhinderte Übergreifen auf Nachbarhäuser

Ein leerstehendes Wohnhaus im Villacher Stadtteil Untere Fellach stand am Nachmittag in Flammen. Rund 50 Einsatzkräfte rückten zum Großeinsatz aus, nun gibt es neue Details.

Ein Dachstuhlbrand im Villacher Stadtteil Untere Fellach hat am Montagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst – wir haben berichtet, nun gibt es neue Informationen. Gegen 15:40 Uhr gingen in der Feuerwehrleitstelle zahlreiche Notrufe ein, woraufhin die Hauptfeuerwache Villach sowie die Freiwilligen Feuerwehren Vassach und Fellach alarmiert wurden. Bereits auf der Anfahrt war eine dichte Rauchsäule über dem Stadtteil erkennbar, weshalb der Zugskommandant der Hauptfeuerwache umgehend Vollalarm für seine Einheit auslöste.

©HFW Villach Die Feuerwehren wurden am Nachmittag alarmiert.

Umfassende Brandbekämpfung

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf ein leerstehendes Wohnhaus, dessen Dachstuhl in Brand stand. Flammen und schwerer Rauch drangen aus dem Gebäude, das sich in unmittelbarer Nähe zu Nachbarhäusern befand. Umgehend wurde eine umfassende Brandbekämpfung eingeleitet: „Sofort wurden mehrere Löschleitungen im Außenangriff vorgenommen und gleichzeitig ein Atemschutztrupp zur Kontrolle auf mögliche Personen in das Gebäude entsandt“, berichtet HBI Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach. Während die Löschwasserversorgung gesichert wurde, begannen die Kräfte einen gezielten Löschangriff von oben über einen Hubsteiger. Da der Dachstuhl teilweise als einsturzgefährdet galt, mussten die Feuerwehrleute die Konstruktion schrittweise öffnen und abtragen, um verborgene Glutnester zu lokalisieren und abzulöschen.

Ermittlungen wurden aufgenommen

Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte das Übergreifen des Feuers auf die angrenzenden Gebäude verhindert werden. Am betroffenen Wohnhaus selbst entstand erheblicher Sachschaden, Personen wurden jedoch nicht verletzt. Das Rote Kreuz war zur Absicherung mit einem Rettungswagen vor Ort. Unter der Einsatzleitung von BM Thomas Kogler (Zugskommandant der FF Fellach) waren insgesamt drei Feuerwehren mit rund 50 Kräften und neun Fahrzeugen vor Ort. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Polizei Villach hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Für die Nacharbeiten und die Sicherung der Einsatzstelle stellt die örtlich zuständige FF Fellach die Brandwache.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.06.2026 um 18:46 Uhr aktualisiert