Süßer Zuwachs in Villach: Meisterkonditor (29) eröffnet neue Confiserie

Die Herzen der Naschkatzen könnten ab sofort höher schlagen. Der 29-jährige Meisterkonditor Alexander Moser eröffnet seine eigene Produktionsstätte. Bei der "MAConfiserie" dreht sich alles um handgemachte Schokolade.

Der frischgebackene selbständige Meisterkonditor hat in Villach seine eigene regionale Produktionsstätte aufgebaut. Bei ihm dreht sich nun alles um handgemachte Schokoladen und edle Pralinen – „mit jeder Menge Herzblut und Liebe zum Genuss“, wie der 29-Jährige mitteilt.

Neueröffnung in Villach

Nach Stationen im In- und Ausland folgte für Moser der nächste Meilenstein und wagt mit 29 Jahren den Schritt in die Selbständigkeit. Er selbst ist Frankreich sehr verbunden: „[Ich] liebe Land und Leute und habe sogar extra die Sprache gelernt.“ Das Kürzel „MA“ lässt sich daher auch vom französischen „meine“ ableiten oder als Anspielung auf „Mon Amour“ (meine Liebe) – mit Verweis auf die Begeisterung für das Handwerk. Im Fokus der Produktion stehen handgeschöpfte Schokoladen, Pralinen und feine Konditoreiwaren, bei denen auf Massenproduktion verzichtet wird, heißt es online auf seiner Website.

Trüffel, Pralinen, Torten und Schokoladen

Die Eröffnung findet am Donnerstag, dem 9. Juli 2026 statt. Künftig ist der junge Meisterkonditor im Klementinweg 35, in Villach, zu finden, wo sich alles um Trüffel, Pralinen, Torten und Schokoladen drehen wird, „die nicht nur den Gaumen, sondern auch die Sinne verzaubern“, teilt er abschließend mit.