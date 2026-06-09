Khevenhüller Park in Villach ab sofort geöffnet

Pünktlich zum Sommer steht den Villachern mit dem Khevenhüllerpark ab sofort eine weitere öffentliche Parkanlage zur Verfügung. Die Stadt Villach spricht von ihrem nächsten Meilenstein für noch mehr grüne Aufenthaltsfläche.

Während Kinder auf dem Feuerwehrspielplatz auf Entdeckungsreise gehen, finden Er-wachsene genügend schattige Plätzchen zum Entspannen, teilt die Stadt Villach in einer Aussendung mit. Mit dem Khevenhüllerpark wurde auf einer Fläche von rund 2.000 Quadratmetern eine zusätzliche grüne Oase mitten in der Innenstadt geschaffen. „Wir unternehmen riesige Anstrengungen, um die Innenstadt Schritt für Schritt noch grüner zu machen – mit zusätzlichen Bäumen wie auf dem Hauptplatz, weiteren Grünflächen wie zuletzt auf dem Bahnhofplatz und jetzt mit dem Khevenhüllerpark als neue öffentliche Parkanlage“, sagt Bürgermeister Günther Albel.

Gesamte Anlage wurde adaptiert

In den vergangenen Monaten wurde die Anlage – die bis zu den Semesterferien von den Schulkindern der ehemaligen Volksschule Khevenhüller genutzt wurde – von den Mitarbeitern der Abteilung Stadtgrün umfassend adaptiert. „Bäume wurden gepflanzt, Grünflächen neu angelegt, zusätzliche Sitzmöglichkeiten und Wege geschaffen. Um den offenen Charakter des Parks zu unterstreichen, wurden darüber hinaus Teile des Zaunes entfernt“, sagt Nachhaltigkeitsreferentin Vizebürgermeisterin Katholnig. Ebenso beheimatet der Park ein besonderes Naturjuwel – eine 120 Jahre alte Linde, die offiziell als Naturdenkmal ausgewiesen wird.

16 Parks und Grünanlagen in Villach

Insgesamt stehen den Bürgern in Villach nun 16 Parks und Grünanlagen zur Verfügung. Darüber hinaus umfasst das Spielplatzangebot der Stadt mittlerweile 27 öffentliche Kinderspielplätze und Kinderspielpunkte. Hinzu kommt eine stetig wachsende Zahl an grünen Ecken. Auch die kürzlich um den Bahnhofplatz erweiterte „Grüne Achse“ – die künftig vom Bahnhof bis zum Stadtpark reichen wird – bringt noch mehr Aufenthaltsqualität an heißen Tagen in die Innenstadt, heißt es abschließend.