Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Nach der ausverkauften Tapas Night geht die Kulinarik-Eventreihe „Feierabend“ am Donnerstag, dem 11. Juni, in die nächste Runde.

An den Live-Cooking-Stationen entstehen Köstlichkeiten.

An den Live-Cooking-Stationen entstehen Köstlichkeiten.

Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

Das Link wurde kopiert

Veröffentlicht am 9. Juni 2026, 10:32 / ©Frierss Feines Haus

Ab 18.30 Uhr erwartet die Gäste ein unvergesslicher Sommerabend voller rauchiger Aromen, feiner Drinks und Feierabend-Feeling. Das frisch mit 3 Falstaff-Gabeln ausgezeichnete Küchenteam verwöhnt an verschiedenen Live-Cooking-Stationen mit moderner BBQ-Kunst.

Die kulinarischen Highlights des Abends:

Zum Start: Aperitif-Erlebnis mit Roastbeef, Cocktail-Garnelen und Halloumi.

Aperitif-Erlebnis mit Roastbeef, Cocktail-Garnelen und Halloumi. Vom Grill & Smoker: Duroc Tomahawk, Brisket von der Kärntner Kalbin, Spare Ribs und Oktopus.

Duroc Tomahawk, Brisket von der Kärntner Kalbin, Spare Ribs und Oktopus. Süßer Abschluss: Gegrillte Banane, gebackene Mäuse und weitere Überraschungen.

Für die musikalische Kulisse sorgt die Live-Musik von Gary Poppins.

Alles auf einen Blick: Wann: Donnerstag, 11. Juni 2026, ab 18.30 Uhr

Wo: Frierss Feines Haus (Restaurant – Feinkost), Villach

Preis: 89 Euro pro Person

Reservierung: Sichere dir deinen Platz telefonisch unter +43 4242 304045.

Gut zu wissen: Am 9. Juli steigt die Asia Night und am 20. August folgt die nächste BBQ Night.