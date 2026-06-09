/ ©Frierss Feines Haus
Echter Genuss: Barbecue Night im Frierss Feines Haus
Nach der ausverkauften Tapas Night geht die Kulinarik-Eventreihe „Feierabend“ am Donnerstag, dem 11. Juni, in die nächste Runde.
Ab 18.30 Uhr erwartet die Gäste ein unvergesslicher Sommerabend voller rauchiger Aromen, feiner Drinks und Feierabend-Feeling. Das frisch mit 3 Falstaff-Gabeln ausgezeichnete Küchenteam verwöhnt an verschiedenen Live-Cooking-Stationen mit moderner BBQ-Kunst.
Die kulinarischen Highlights des Abends:
- Zum Start: Aperitif-Erlebnis mit Roastbeef, Cocktail-Garnelen und Halloumi.
- Vom Grill & Smoker: Duroc Tomahawk, Brisket von der Kärntner Kalbin, Spare Ribs und Oktopus.
- Süßer Abschluss: Gegrillte Banane, gebackene Mäuse und weitere Überraschungen.
Für die musikalische Kulisse sorgt die Live-Musik von Gary Poppins.
Alles auf einen Blick:
- Wann: Donnerstag, 11. Juni 2026, ab 18.30 Uhr
- Wo: Frierss Feines Haus (Restaurant – Feinkost), Villach
- Preis: 89 Euro pro Person
- Reservierung: Sichere dir deinen Platz telefonisch unter +43 4242 304045.
- Gut zu wissen: Am 9. Juli steigt die Asia Night und am 20. August folgt die nächste BBQ Night.
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