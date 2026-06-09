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/ ©Frierss Feines Haus
Bild auf 5min.at zeigt die BBQ Night bei Frierss Feines Haus
An den Live-Cooking-Stationen entstehen Köstlichkeiten.
Villach
09/06/2026
Toll!
#goodnews

Echter Genuss: Barbecue Night im Frierss Feines Haus

Nach der ausverkauften Tapas Night geht die Kulinarik-Eventreihe „Feierabend“ am Donnerstag, dem 11. Juni, in die nächste Runde.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(90 Wörter)
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Ab 18.30 Uhr erwartet die Gäste ein unvergesslicher Sommerabend voller rauchiger Aromen, feiner Drinks und Feierabend-Feeling. Das frisch mit 3 Falstaff-Gabeln ausgezeichnete Küchenteam verwöhnt an verschiedenen Live-Cooking-Stationen mit moderner BBQ-Kunst.

Die kulinarischen Highlights des Abends:

  • Zum Start: Aperitif-Erlebnis mit Roastbeef, Cocktail-Garnelen und Halloumi.
  • Vom Grill & Smoker: Duroc Tomahawk, Brisket von der Kärntner Kalbin, Spare Ribs und Oktopus.
  • Süßer Abschluss: Gegrillte Banane, gebackene Mäuse und weitere Überraschungen.

Für die musikalische Kulisse sorgt die Live-Musik von Gary Poppins.

Alles auf einen Blick:

  • Wann: Donnerstag, 11. Juni 2026, ab 18.30 Uhr
  • Wo: Frierss Feines Haus (Restaurant – Feinkost), Villach
  • Preis: 89 Euro pro Person
  • Reservierung: Sichere dir deinen Platz telefonisch unter +43 4242 304045.
  • Gut zu wissen: Am 9. Juli steigt die Asia Night und am 20. August folgt die nächste BBQ Night.
Bild auf 5min.at zeigt die BBQ Night bei Frierss Feines Haus
©Frierss Feines Haus
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