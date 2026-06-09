Sirenenalarm: Zwei Einsätze in Villach-Land forderten Florianis

Gestern heulte bei der Freiwilligen Feuerwehr Ferndorf gleich zweimal die Sirene innerhalb weniger Stunden. Zuerst mussten sie zu einem Verkehrsunfall und dann noch zu einer Türöffnung.

Zwei technische Einsätzen hielten gestern die Florianis der FF Ferndorf auf Trab. Die erste Alarmierung erfolgte um 16.04 Uhr. Gemeinsam mit der Feuerwehr Fresach rückten sie aufgrund eines Verkehrsunfalles aus.

Schwerer Verkehrsunfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Bereich Laas auf der L39 kollidierten ein Motorradfahrer und ein Auto miteinander. Der Motorradlenker wurde dabei verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber RK1 ins Krankenhaus geflogen. „Unsere Aufgabe bestand darin die Unfallstelle abzusichern und auslaufende Betriebsstoffe von der Fahrbahn zu entfernen“, teilt die Feuerwehr in den sozialen Medien mit. Im Einsatz standen auch noch das Rote Kreuz, ein Notarzt, der First Responder, die Polizei und ein Abschleppunternehmen.

„Person in Gefahr“

Doch das war an diesem Tag noch nicht alles. Um 19.37 Uhr ging es gleich weiter und die Sirene ertönte noch einmal. „Eine dringende Türöffnung mit ‚Person in Gefahr‘ musste in Ferndorf durchgeführt werden. Wir verschafften dem Rettungsdienst den Zugang zur Wohnung“, teilen die Einsatzkräfte weiter mit. Im Einsatz standen auch der RK1 Notarzthubschrauber, das Rote Kreuz, ein Notarzt, der First Responder und die Polizei. Abschließend bedankt sich die Feuerwehr Ferndorf bei allen eingesetzten Kräften für die gute Zusammenarbeit.