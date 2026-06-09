„Interesse ungebrochen groß“: Bad Bleiberg boomt mit Wasserverkauf

Während die Trockenheit im späten Frühling in vielen Kärntner Gemeinden zu drastischen Sparappellen und Verboten bei der Poolbefüllung führte, schlägt eine Kärntner Marktgemeinde einen völlig konträren Kurs ein. In Bad Bleiberg wird das dortige Wasservorkommen aktiv vermarktet – wir haben berichtet. Für 2,99 Euro pro Kubikmeter können Privatpersonen echtes Thermalwasser erwerben, um damit den eigenen Pool im Garten zu füllen, alles was man dafür tun muss ist ein Anruf bei der Gemeinde selbst.

1.000 Kubikmeter in drei Wochen

Knapp drei Wochen nach dem offiziellen Verkaufsaufruf liegen 5 Minuten nun erste Zwischenbilanzen vor. Bürgermeister Christian Hecher hat exklusive Einblicke in die finanzielle Dimension und die ökologische Verträglichkeit des ungewöhnlichen Geschäftsmodells gegeben. Die Nachfrage der Poolbesitzer ist seit dem Start der Aktion spürbar hoch. Auf die Frage, wie viel Wasser bereits abgesetzt wurde und ob es Limitierungen gibt, erklärt Hecher gegenüber der Redaktion: „Eine Obergrenze für die Abgabe von Thermalwasser gibt es derzeit nicht. Seit dem Start der Aktion wurden bereits rund 1.000 Kubikmeter Thermalwasser an private Haushalte geliefert. Für die kommenden Hochsommer-Wochen rechnen wir weiterhin mit einer konstant hohen Nachfrage, da das Interesse an unserem Thermalwasser ungebrochen groß ist.“

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Einnahmen dienen dem Haushaltsausgleich

Trotz der beachtlichen Menge Bereich bewegen sich die finanziellen Erträge für die Gemeinde durch den Kubikmeterpreis von knapp drei Euro vorerst in einem moderaten Rahmen. Große Sprünge oder gar neue Großprojekte lassen sich damit im laufenden Jahr noch nicht finanzieren. Bezüglich der erwarteten Einnahmen und deren Verwendung hält der Ortschef fest: „Mit einem Erlös von knapp 3 Euro pro Kubikmeter sind die zusätzlichen Einnahmen derzeit noch in einem überschaubaren Rahmen. Dennoch stellen sie einen willkommenen Beitrag zur Gemeindefinanzierung dar. Die Einnahmen werden vor allem dazu verwendet, den Gemeindehaushalt zu stabilisieren und zum Haushaltsausgleich beizutragen“, ergänzt der Ortschef.

Keine Gefahr für die Quelle absehbar

Da die Quelle enorme Wassermengen führt, stellt sich unweigerlich die Frage nach der Nachhaltigkeit. Eine langfristige Schädigung des tiefen Vorkommens wird vonseiten der Gemeinde jedoch ausgeschlossen, da die Entnahme im Vergleich zur Gesamtschüttung verschwindend gering sei: „Nach aktuellem Kenntnisstand ist bei der derzeitigen Nutzung keine Beeinträchtigung der Quelle zu erwarten. Das Thermalwasser stammt aus einer Tiefe von rund 3.600 Metern. Die Schüttung beim Bohrloch liegt bei 2.800 Litern pro Minute. Im Verhältnis zu dieser verfügbaren Wassermenge bewegt sich die aktuelle Entnahme auf einem sehr niedrigen Niveau, sodass langfristig keine negativen Auswirkungen auf die Quelle absehbar sind“, so Hecher.

Offen für alle, aber kein Großvertrieb geplant

Wer nun glaubt, das Angebot sei streng auf die eigene Region oder den Bezirk Villach-Land begrenzt, irrt. Prinzipiell kann sich jeder Poolbesitzer an das Marktgemeindeamt wenden. Eine aggressive Expansion des Geschäftsmodells über die Landesgrenzen hinaus ist vorerst aber nicht angedacht. Hecher stellt dazu abschließend klar: „Grundsätzlich steht das Angebot derzeit allen Interessierten offen. Es gibt keine regionale Beschränkung auf Kärnten oder den Bezirk Villach-Land. Wer Thermalwasser beziehen möchte, kann dies auch weiterhin tun. Eine besondere Expansion oder ein gezielter überregionaler Vertrieb ist aktuell jedoch nicht vorgesehen. Unser Fokus liegt darauf, die bestehende Nachfrage zuverlässig und unkompliziert zu bedienen.“