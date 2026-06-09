„After Work Market“ bringt italienischen Flair nach Villach

Der Hans-Gasser-Platz in Villach steht beim dritten After Work Market der Saison ganz im Zeichen des italienischen Lebensgefühls. Am Freitag, dem 19. Juni, wird die Veranstaltung unter das Motto „Italo Style“ gestellt. Neben einem passenden kulinarischen und musikalischen Angebot steht diesmal auch ein Jubiläum im Mittelpunkt: Die Vespa Crew Landskron präsentiert anlässlich des 80-jährigen Bestehens des italienischen Motorrollers eine Auswahl historischer und besonderer Fahrzeuge.

Italo-Flair und Gewinnchance

„Die After Work Markets haben sich als beliebter Treffpunkt etabliert. Sie beleben die Innenstadt und schaffen einen Ort, an dem man den Tag entspannt ausklingen lässt – diesmal ganz im Zeichen unserer italienischen Nachbarn“, sagt Marktreferent Stadtrat Christian Pober. Die gastronomische Gestaltung übernehmen erneut Martin Pohl vom Lokal „Stern“ und Ljubica Karajica vom „Café Glück“ mit italienischen Spezialitäten. Zudem gibt es für die Gäste wieder eine interaktive Komponente, die an die Kleidung gekoppelt ist. „Wer mit einem besonders gelungenen Italo-Outfit erscheint, hat wieder die Chance, Villach-Gutscheine zu gewinnen“, ergänzt Pober abschließend.