Sirenenalarm in Villach: Brennende Mülltonne als Ursache

In Villach schrillten am späten Dienstagnachmittag die Sirenen. Der Grund für den Einsatz der Feuerwehr war ein Mülltonnenbrand.

Bislang ist unklar, ob Personen verletzt wurden oder weiterer Sachschaden entstanden ist.

Bislang ist unklar, ob Personen verletzt wurden oder weiterer Sachschaden entstanden ist.

Am späten Dienstagnachmittag schrillten in Villach die Sirenen. Mehrere aufmerksame Leser meldeten den Alarm und wollten wissen, was passiert ist. Auf Nachfrage von 5 Minuten konnte Oberbrandmeister Alexander Scharf von der Hauptfeuerwache Villach den Einsatz bestätigen: „Es brennt eine Mülltonne im Bereich von Judendorf.“ Weitere Informationen liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor. Bislang ist unklar, ob Personen verletzt wurden oder weiterer Sachschaden entstanden ist.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.06.2026 um 18:07 Uhr aktualisiert