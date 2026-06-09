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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Hinweisschild auf dem Feuerwehr steht.
Bislang ist unklar, ob Personen verletzt wurden oder weiterer Sachschaden entstanden ist.
Villach
09/06/2026
Feuerwehreinsatz

Sirenenalarm in Villach: Brennende Mülltonne als Ursache

In Villach schrillten am späten Dienstagnachmittag die Sirenen. Der Grund für den Einsatz der Feuerwehr war ein Mülltonnenbrand.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(75 Wörter)
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Am späten Dienstagnachmittag schrillten in Villach die Sirenen. Mehrere aufmerksame Leser meldeten den Alarm und wollten wissen, was passiert ist. Auf Nachfrage von 5 Minuten konnte Oberbrandmeister Alexander Scharf von der Hauptfeuerwache Villach den Einsatz bestätigen: „Es brennt eine Mülltonne im Bereich von Judendorf.“ Weitere Informationen liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor. Bislang ist unklar, ob Personen verletzt wurden oder weiterer Sachschaden entstanden ist.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.06.2026 um 18:07 Uhr aktualisiert
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