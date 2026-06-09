Daniela ist absolut sprachlos: Ihr neuer Diamantenring funkelt so schön!

Zum 10-jährigen Jubiläum von 5 Minuten gab es für Daniela Voßler einen echten Traum aus Gold und Diamanten: Heute fand in Villach gemeinsam mit Juwelier Schützlhoffer die feierliche Ring-Übergabe statt.

Das wohl funkelndste Highlight unseres großen 10-jährigen 5 Minuten-Jubiläums hat ein glückliches Zuhause gefunden: Heute fand beim Villacher Traditionsjuwelier Schützlhoffer die feierliche Übergabe des exklusiven 2,4-Karat-Diamantenrings statt. Geschäftsführer des Juwelier-Traditionsbetriebes Paul Schützlhoffer, Filialleiterin der Trauringlounge Sabine Grum, sowie Redakteurin Nadia Alina Gressl und Erich Ruttnig, in der Sales-Abteilung von 5 Minuten, übergaben gemeinsam den Gewinn. Für Daniela Voßler ein unvergesslicher Moment.

©5 Minuten Gewinnerin Daniela Voßler, Filialleiterin der Trauringlounge Sabine Grum und Geschäftsführer des Juwelier-Traditionsbetriebes Paul Schützlhoffer bei der Übergabe.

„Ich kann es noch immer kaum glauben“

Heute am Dienstag (9. Juni 2026) war es endlich so weit: In den eleganten Räumlichkeiten des Villacher Trauringlounge wurde das Schmuckstück dorthin gegeben, wo es hingehört – auf den Finger der sichtlich gerührten Gewinnerin Daniela Voßler. „Man glaubt es im ersten Moment einfach überhaupt nicht. Ich war völlig überrascht. Von allen Seiten wurde ich danach gefragt“, so Daniela Voßler. „Erst als ich vor Ort war, zur Fingervermessung, habe ich es realisiert. Und jetzt, wo ich ihn an meinem Finger trage, kann ich es noch immer kaum glauben. Es ist einfach unglaublich!“