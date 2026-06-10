/ ©Franz Blatnik
Zweijährige vermisst: Große Suchaktion in Hinterwinkel
Zu einer großangelegten Suchaktion kam es am Dienstag in Hinterwinkel in der Gemeinde Arriach. Ein zweijähriges Mädchen wurde vermisst.
Seit den Mittagsstunden hatte das Mädchen niemand mehr gesehen. Gegen 16 Uhr rückten daher mehrere Einsatzorganisationen in die Gemeinde Arriach aus, darunter die Polizei, die Freiwillige Feuerwehr, die Bergrettung, der Polizeihubschrauber, die Österreichische Rettungshundebrigarde sowie die Rettungshundestaffel des Samariterbundes Kärnten.
Aufatmen in Hinterwinkel
Innerhalb kürzester Zeit konnte Entwarnung gegeben werden. „Das Kind wurde rund 700 Meter vom Wohnhaus entfernt in steilem Gelände aufgefunden“, heißt es vonseiten der Rettungshundestaffel. Glücklicherweise war das Mädchen unverletzt.
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