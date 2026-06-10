7,6 Kilometer erneuert: Straße in Stockenboi saniert

Die Stauseestraße in der Gemeinde Stockenboi wurde umfassend saniert und diese Woche feierlich eröffnet. Insgesamt flossen rund 134.000 Euro in das Infrastrukturprojekt.

Nach dem Baustart im Jahr 2024 wurde die Stauseestraße in der Gemeinde Stockenboi diese Woche feierlich eröffnet. Auf einer Länge von 7,6 Kilometern wurde der Weg umfassend saniert, entwässert und neu asphaltiert. Die Investitionssumme für das Projekt, welches über 20 Höfe, 85 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche sowie 183 Hektar Wald erschließt, beläuft sich auf rund 134.000 Euro.

Sanierte Stauseestraße offiziell eröffnet

Das Agrarreferat des Landes steuerte rund 43.000 Euro bei. „Jeder Euro, den wir in unser Wegenetz investieren, stärkt die Region und erhöht die Lebensqualität für die Bevölkerung vor Ort. Zudem ist ein funktionierendes Wegenetz die Voraussetzung für die Land- und Forstwirtschaft sowie der Versorgungssicherheit vor Ort. Es freut mich, dass ich das Projekt hier in der Gemeinde Stockenboi unterstützen konnte“, betont Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) bei der Eröffnung des Weges. Mit dabei waren auch Bürgermeister Jörg Kerschbaumer (FPÖ) und Vizebürgermeister Wolfgang Wassermann (ÖVP).