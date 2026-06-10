Invasive Muschel breitet sich in Kärntner Badeseen aus
Die „Quaggamuschel“ breitet sich in den heimischen Badeseen immer weiter aus. Um dies zu verhindern, wendet sich Stadtrat Jabali Adeh (ERDE) nun mit einem wichtigen Appell an die Kärntner.
Die sogenannte Quaggamuschel hat ihren Ursprung in der Dnjepr-Bucht im Schwarzen Meer. Über die vergangenen Jahrzehnte breitete sich die invasive Art aber auch in Nordamerika sowie in Europa aus. Im Jahr 2022 wurde sie zum ersten Mal auch in Kärnten nachgewiesen. Für die Tierwelt vor Ort stellt das eine Bedrohung dar, da die Muscheln einheimische Spezies aus deren Lebens- und Bruträumen vertreiben. Doch auch für den Menschen bringt die Ausbreitung Nachteile: Weil die Schalen der Tiere sehr scharfkantig sind, kann der Kontakt zu etwaigen Schnittverletzungen führen. Zudem ist die heimische Fischerei betroffen, weil die Quaggamuscheln zu einer Reduktion von Plankton bzw. Fischnährtieren führen.
Wichtiger Appell
Darum wandte sich Villachs Stadtrat Sascha Jabali Adeh (ERDE) nun mit einem wichtigen Appell an die Bevölkerung: „Um die weitere Verbreitung zu verlangsamen, hilft es, SUPs, Boote, Badesachen usw. sorgsam zu reinigen. Am besten mit heißem Wasser gleich nach dem Gebrauch.“ Der Grund: Die Muschel breitet sie sich auch durch Angel- und Tauchausrüstungen, sowie Stand Up Paddles und Badesachen aus.
Häufig gestellte Fragen:
Ja. Die Quaggamuschel (Dreissena rostriformis) wurde in Österreich erstmals 2016 von einem Taucher im Bodensee entdeckt. Nachweise gibt es inzwischen auch in Seen in Oberösterreich, Salzburg oder Kärnten sowie in der Alten Donau.
Quelle: www.bmluk.gv.at
Für den Wörthersee und Keutschacher See ergaben sich durch die Untersuchungen eindeutige Hinweise. Weiters tritt die Quaggamuschel im Ossiacher See, im Millstättersee und im Weißensee auf.
Quelle: www.bmluk.gv.at
Die Verbreitung erfolgt über Sportgeräte, Schiffe und auch Badesachen. Daher ist es wichtig, die Besucher der Seen darüber aufzuklären, dass Wassersport-Geräte und Badesachen mit heißem Wasser sorgfältig gereinigt und an der Sonne getrocknet werden sollen. So werden die Larven nicht zu einem anderen Gewässer verschleppt.
Quelle: kis.ktn.gv.at
Die Quaggamuschel verursacht Schäden an Anlagen zur Wasserentnahme (zum Beispiel an Wärmepumpen, Bewässerungsanlagen etc.). Durch ihre rasche Vermehrung verstopfen die Muscheln innerhalb relativ kurzer Zeit Rohre und Filter. Auch die Berufs- und Angelfischerei ist betroffen. Bei massenhaftem Auftreten kann die Filtrierleistung der Tiere zur Reduktion des Planktons bzw. zur Reduktion der Fischnährtiere führen. Weiters sind die scharfen Kanten der Muschel auch für Badegäste gefährlich. Es kann zu Schnittverletzungen kommen.
Quelle: kis.ktn.gv.at