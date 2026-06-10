Invasive Muschel breitet sich in Kärntner Badeseen aus

Die „Quaggamuschel“ breitet sich in den heimischen Badeseen immer weiter aus. Um dies zu verhindern, wendet sich Stadtrat Jabali Adeh (ERDE) nun mit einem wichtigen Appell an die Kärntner.

Die sogenannte Quaggamuschel hat ihren Ursprung in der Dnjepr-Bucht im Schwarzen Meer. Über die vergangenen Jahrzehnte breitete sich die invasive Art aber auch in Nordamerika sowie in Europa aus. Im Jahr 2022 wurde sie zum ersten Mal auch in Kärnten nachgewiesen. Für die Tierwelt vor Ort stellt das eine Bedrohung dar, da die Muscheln einheimische Spezies aus deren Lebens- und Bruträumen vertreiben. Doch auch für den Menschen bringt die Ausbreitung Nachteile: Weil die Schalen der Tiere sehr scharfkantig sind, kann der Kontakt zu etwaigen Schnittverletzungen führen. Zudem ist die heimische Fischerei betroffen, weil die Quaggamuscheln zu einer Reduktion von Plankton bzw. Fischnährtieren führen.

Wichtiger Appell

Darum wandte sich Villachs Stadtrat Sascha Jabali Adeh (ERDE) nun mit einem wichtigen Appell an die Bevölkerung: „Um die weitere Verbreitung zu verlangsamen, hilft es, SUPs, Boote, Badesachen usw. sorgsam zu reinigen. Am besten mit heißem Wasser gleich nach dem Gebrauch.“ Der Grund: Die Muschel breitet sie sich auch durch Angel- und Tauchausrüstungen, sowie Stand Up Paddles und Badesachen aus.

©Verantwortung Erde Am Foto: Stadtrat Sascha Jabali Adeh