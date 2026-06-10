Villach startet neue Kulturmesse im Dinzlschloss

Am Mittwoch, den 17. Juni, wird im Dinzlschloss in Villach erstmals die Kulturmesse „Wir sind Kultur“ stattfinden. Die Veranstaltung soll Kulturinitiativen aus der Stadt zusammenbringen und ihnen eine gemeinsame Bühne bieten, um ihre Arbeit, Programme und aktuellen Projekte vorzustellen. Im Mittelpunkt stehen dabei Sichtbarkeit, Austausch und Begegnung – und vor allem das Miteinander innerhalb der vielfältigen Kulturszene.

Einblicke in ihre Tätigkeiten

Initiiert wurde das Format von der Abteilung Kultur der Stadt Villach. Ziel ist es, die breite Palette an kulturellen Aktivitäten, die in der Stadt existiert, stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken und den direkten Dialog zwischen Kulturschaffenden und Publikum zu fördern. Vereine, Initiativen und einzelne Kunstschaffende aus unterschiedlichen Genres präsentieren sich dabei im Rahmen einer offenen „Kulturmesse“ und geben Einblicke in ihre Tätigkeiten. Kulturreferentin und Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser verweist auf den Ursprung der Idee und die Vielfalt der lokalen Szene: „Entstanden ist die Idee bei unseren Jour-Fix-Treffen, die wir regelmäßig abhalten. Dort wurde bewusst und klar, wie vielfältig, engagiert und vor allem lebendig die kulturelle Szene in der Stadt ist.“

Kulinarische Angebote und kleinere Programmpunkte

Auch für die Kulturschaffenden selbst soll der direkte Austausch neue Impulse und Vernetzungen ermöglichen. Ergänzt wird das Programm durch kulinarische Angebote sowie kleinere Programmpunkte, die für einen stimmungsvollen Rahmen sorgen sollen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.