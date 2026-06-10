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/ ©Montage: 5 Minuten & Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto sowie einen Polizisten, der einen Alkomattest durchführt.
Beim 61-Jährigen wurde eine leichte Alkoholisierung festgestellt.
Villach
10/06/2026
Polizeimeldung

Frontalzusammenstoß in Villach: Lenker (61) war alkoholisiert

In Villach-Auen kam es zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Eine Person wurde verletzt. Bei einem Lenker wurde eine leichte Alkoholisierung festgestellt. Die Straße war zeitweise gesperrt.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(136 Wörter)
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Am Mittwochnachmittag gegen 15:30 Uhr kam es in Villach-Auen auf der Triglavstraße in Richtung B83 zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Ein 61-jähriger Lenker gab an, ein Abbiegemaneuver zu früh eingeleitet zu haben und dabei auf die Gegenfahrbahn geraten zu sein. Eine entgegenkommende Autofahrerin konnte trotz eingeleiteter Bremsung und Warnsignalen eine Kollision nicht mehr verhindern. In der Folge kam es auf ihrer Fahrspur zu einem Frontalzusammenstoß.

Leichte Alkoholisierung festgestellt

Die Lenkerin wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach eingeliefert. Beim 61-Jährigen wurde eine leichte Alkoholisierung festgestellt. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Triglavstraße gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

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