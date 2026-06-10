Fußballfest in Föderlach: SV Wernberg lädt zum Dorfturnier

Der SV Wernberg lädt von 19. bis 21. Juni zu einem Fußball-Wochenende auf die Sportanlage Föderlach. Höhepunkt der Veranstaltung ist das traditionelle Kleinfeld- beziehungsweise Dorfturnier am Samstag, das um 10 Uhr startet.

Neben dem regulären Bewerb steht heuer erstmals auch ein eigener Altherren-Wettbewerb auf dem Programm.

Neben dem regulären Bewerb steht heuer erstmals auch ein eigener Altherren-Wettbewerb auf dem Programm.

Neben dem regulären Bewerb steht heuer erstmals auch ein eigener Altherren-Wettbewerb auf dem Programm, bei dem ehemalige Spieler und Vereinslegenden ihr Können unter Beweis stellen. Mannschaftsanmeldungen für das Dorfturnier sind noch bis 18. Juni unter der Telefonnummer 0676/82053724 möglich.

Sportliches Wochenende erwartet

Bereits am Freitag, 19. Juni, startet das Wochenende mit der Nachwuchs-Abschlussfeier ab 16.30 Uhr. Den Abschluss bildet am Sonntag, 21. Juni, ein großes Nachwuchsturnier: Die U11-Teams treten ab 9 Uhr gegeneinander an, die Spiele der U12 beginnen um 14 Uhr. Mit einem abwechslungsreichen Programm für Aktive, Nachwuchsspieler und Fußballfans verspricht der SV Wernberg erneut ein sportliches Wochenende für die gesamte Region.