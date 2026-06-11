Kontrollen auf A2: Polizei deckt über 240 LKW-Verstöße auf

Polizisten der Landesverkehrsabteilung nahmen zwischen dem 8. und dem 10. Juni 2026 Abfalltransporte ins Visier. Rund 150 LKW-Lenker wurden kontrolliert; mehr als 240 Anzeigen ausgestellt.

Auf der A2 Südautobahn bei Arnoldstein fanden an drei Tagen Schwerpunktkontrollen der Landesverkehrsabteilung Kärnten statt. Überprüft wurden dabei Transporte im Bereich der Abfallverbringung. „Ziel dieser wiederkehrenden Kontrollen ist die teils illegale Abfallverbringung zu unterbinden“, heißt es vonseiten der Polizisten. In Summe wurden 150 Lastkraftwagen überprüft. Dabei wurden hunderte Übertretungen festgestellt und Sicherheitsleistungen in Höhe von über 17.000 Euro eingehoben.

17 Mal die Weiterfahrt untersagt

Insgesamt gab es 141 Anzeigen und 25 Organmandate wegen Missachtung der Lenk- und Ruhezeiten. Zusätzlich wurden 85 Anzeigen aufgrund technischer Mängel erstattet. In drei Fällen waren die Defekte so gravierend, dass die Kennzeichen vor Ort abgenommen wurden. Zudem untersagten die Behörden 17 Mal die Weiterfahrt.

Strafanzeige wegen gefälschter Beweise

Die Bilanz umfasst außerdem 18 Anzeigen sowie drei Organmandate aufgrund von Verstößen gegen die ADR-Regeln für Gefahrguttransporte. Zusätzlich wurde eine Strafanzeige wegen Fälschung von Beweismitteln eingebracht. Auch wurden drei Organmandate nach dem Abfallwirtschaftsgesetz ausgesprochen.



