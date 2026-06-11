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Ein Bild auf 5min.at zeigt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, Villachs Stadtrat Christian Pober und Finkensteins Bürgermeister Christian Poglitsch.
Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, Villachs Stadtrat Christian Pober und Finkensteins Bürgermeister Christian Poglitsch (v.l.)
Villach
11/06/2026
Parteitag

Klares Ergebnis: Pober bleibt an der Spitze der Villacher Volkspartei

Beim ordentlichen Parteitag der Villacher Volkspartei am Dienstag gab es ein klares Ergebnis: Stadtrat Christian Pober wurde mit einer Mehrheit von 95,5 Prozent der Stimmen wieder zum Stadtparteiobmann gewählt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(161 Wörter)
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Beim ordentlichen Parteitag der Volkspartei Villach am Dienstag gab es personelle Weichenstellungen: Stadtrat Christian wurde dabei im Amt des Stadtparteiobmanns bestätigt. Ihm steht ein breit aufgestelltes Team zur Seite. Als seine Stellvertreter fungieren Landtagsabgeordnete Stefanie Ofner, Beatrice Haidl, Wirtschaftskammer-Spartenobmann Raimund Haberl sowie Erwin Winkler. Die Kassenführung übernimmt weiterhin Gemeinderat und Goldschmied Adolf Pobaschnig. Für die Aufgabe der Rechnungsprüfung zeigen sich künftig der ehemalige Stadtparteiobmann Helmut Hinterleitner und die Steuerberaterin Melanie Frierss verantwortlich

Pober als Parteiobmann bestätigt

Stadtparteiobmann Pober skizzierte beim Parteitag zudem ein klares Bild: „Villach hat enormes Potenzial. Wir haben engagierte Menschen, starke Betriebe und eine hohe Lebensqualität. Jetzt geht es darum, diese Stärken konsequent auszubauen und eine Stadt zu schaffen, in der sich Familien, Jugendliche, Unternehmer und Vereine gleichermaßen zuhause fühlen. Unser Ziel ist ein lebendiges, mutiges und zukunftsorientiertes Villach, das seine Chancen nutzt und seine Identität bewahrt.“

Ein Bild auf 5min.at zeigt sieben elegant gekleidete Personen, darunter zwei Frauen und fünf Männer.
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Am Foto: Das Team um Stadtparteiobmann Christian Pober (mitte)
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