Hundefreilaufzone wird zum Schauplatz für Show-Training

Am Freitag, dem 19. Juni 2026, gibt es in der Hundefreilaufzone St. Magdalener Straße in Villach ein öffentliches Show-Training. Turnierstarter des ÖGV St. Magdalen zeigen, wie Hunde kleine Gegenstände suchen und anzeigen.

Wer sehen möchte, wie vielseitig die Freizeitgestaltung mit Vierbeinern sein kann, sollte am kommenden Freitag die Hundefreilaufzone in der St. Magdalener Straße besuchen. Dort findet ab 17 Uhr ein öffentliches Show-Training statt, bei dem die Turnierstarter des ÖGV St. Magdalen ihr Können präsentieren.

Vorführung des Hundesports „Stöbern“

Die Teams demonstrieren, wie Hunde mit großer Konzentration kleine Gegenstände suchen und anzeigen. Die Sucharbeit eignet sich für Fellnasen jeden Alters bzw. jeder Rasse und gilt als ideale Beschäftigung. Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) betont: „Ein verantwortungsvoller Umgang mit Hunden beginnt bei der richtigen Beschäftigung. Bewegung und gemeinsame Erlebnisse stärken die Bindung zwischen Mensch und Tier und tragen zu einem harmonischen Miteinander bei.“ Der Eintritt ist frei. Die Hundefreilaufzone ist bis 19 Uhr für die Vorführung reserviert.