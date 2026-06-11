Skip to content
Region auswählen:
/ ©Leserfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Militärhubschrauber über Klagenfurt.
Militärhubschrauber kreisten am Donnerstag über Klagenfurt und Villach.
Klagenfurt & Villach
11/06/2026
Was ist da los?
Leserstory

Militärhubschrauber kreisten über Villach und Klagenfurt

Donnernde Rotorblätter waren Donnerstagmittag über Villach und Klagenfurt zu hören. Die Militärhubschrauber blieben nicht lange unentdeckt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

„Was ist in Klagenfurt los?“, fragte eine Leserin 5 Minuten. Ähnliche Nachrichten trudelten kurz zuvor auch aus Villach ein. Der Grund: Militärhubschrauber zogen am Himmel ihre Kreise. Auf Nachfrage von 5 Minuten beruhigte Oberstleutnant Christoph Hofmeister, Sprecher des Militärkommandos Kärnten: „Aktuell werden militärische Luftbilder angefertigt.“ Tags zuvor wurde dies auch in der Steiermark gemacht. Mehr dazu unter: Warum kreiste ein Militärhubschrauber über Graz? Das ist der Grund. Tatsächlich werden solche Luftbilder vom Österreichischen Bundesheer im Zuge regulärer Abläufe erstellt. Es sei ein Standardverfahren.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: