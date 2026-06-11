Militärhubschrauber kreisten über Villach und Klagenfurt

„Was ist in Klagenfurt los?“, fragte eine Leserin 5 Minuten. Ähnliche Nachrichten trudelten kurz zuvor auch aus Villach ein. Der Grund: Militärhubschrauber zogen am Himmel ihre Kreise. Auf Nachfrage von 5 Minuten beruhigte Oberstleutnant Christoph Hofmeister, Sprecher des Militärkommandos Kärnten: „Aktuell werden militärische Luftbilder angefertigt.“ Tags zuvor wurde dies auch in der Steiermark gemacht. Mehr dazu unter: Warum kreiste ein Militärhubschrauber über Graz? Das ist der Grund. Tatsächlich werden solche Luftbilder vom Österreichischen Bundesheer im Zuge regulärer Abläufe erstellt. Es sei ein Standardverfahren.