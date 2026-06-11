Vertrag unterzeichnet: 18-jähriger Torjäger soll beim VSV durchstarten

Der 18-jährige Angreifer, der aus dem eigenen Nachwuchs der Villacher stammt und dort sämtliche Altersklassen durchlaufen hat, bindet sich für die kommenden zwei Spielzeiten langfristig an die Adler. In der abgelaufenen Saison machte der im Jahr 2007 geborene Stürmer als einer der auffälligsten Akteure im U20-Team auf sich aufmerksam und empfahl sich durch starke Auftritte für den Profibereich. Seine Qualitäten im Juniorenbereich spiegeln sich auch in der Statistik wider, in der für ihn nach 113 U20-Einsätzen insgesamt 98 Scorerpunkte, aufgeteilt auf 38 Tore und 60 Assists, zu Buche stehen.

Erste Profierfahrungen bereits gesammelt

Zudem sammelte der österreichische Nachwuchs-Nationalspieler bereits erste Erfahrungen im Senioreneishockey, wo er in der Alps Hockey League insgesamt fünf Partien für die Kitzbüheler Adler sowie den EK Zell am See bestritt. Der sportliche Fahrplan für die anstehende Saison sieht vor, dass Mandl zunächst die komplette Vorbereitung mit der Villacher Kampfmannschaft absolviert. Im Anschluss soll der junge Eigenbauspieler leihweise beim EK Zell am See unter der Leitung von Head-Coach Marcel Rodman wichtige Spielpraxis auf Erwachsenenniveau erhalten, um die nächsten Schritte in seiner sportlichen Entwicklung zu machen.

Vorbereitung mit den Adlern, dann Leihe

Beim VSV ist man fest von den Qualitäten des Stürmers überzeugt und sieht in der Vertragsunterzeichnung eine Bestätigung des eigenen Weges, jungen Spielern eine Perspektive auf Top-Niveau zu bieten. Assistenztrainer Marco Pewal hebt das Profil des Youngsters hervor: „Für Kevin ist es der richtige Schritt, die Vorbereitung bei uns zu absolvieren und anschließend in Zell wichtige Erfahrungen im Profibereich zu sammeln. Er war in den vergangenen Jahren einer der zentralen Eckpfeiler unserer Nachwuchsmannschaften und hat sich diese Chance verdient. Kevin ist ein geradliniger Spieler mit gutem Skating und einem starken Abschluss. Gleichzeitig scheut er keine Zweikämpfe, geht konsequent dorthin, wo es weh tut, und arbeitet hart für die Mannschaft. Dazu kommt, dass er charakterlich genau das mitbringt, was wir uns von unseren jungen Spielern erwarten.“ Der Verein freut sich somit über die langfristige Zusage des Talents und wird dessen weiteren Werdegang im blau-weißen Trikot begleiten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.06.2026 um 14:23 Uhr aktualisiert