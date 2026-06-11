„Gelber Hubschrauber mit Material“ sorgt für Aufsehen: Das steckt dahinter

Neben einem Militärhubschrauber sorgte ein gelber Helikopter in Kärnten für Aufsehen. Dieser transportiert derzeit schwere Gegenstände - wir haben nachgefragt, was dahinter steckt.

Wie 5 Minuten bereits am frühen Nachmittag berichtete, wurde ein Militärhubschrauber über Klagenfurt und Villach gesichtet. Auf Nachfrage der Redaktion beruhigte Oberstleutnant Christoph Hofmeister, Sprecher des Militärkommandos Kärnten: „Aktuell werden militärische Luftbilder angefertigt.“ Tags zuvor wurde dies auch in der Steiermark gemacht.

Hubschrauber mit „Material“

Doch das soll nicht die einzige Meldung des Tages bleiben: Wie ein weiterer Leser gegenüber 5 Minuten berichtet, wurde ein „gelber Hubschrauber“ gesichtet, welcher „Material an der Leine“ hatte. Wie die Redaktion herausfinden konnte, steckt dahinter kein Einsatz, sondern ein Transport, denn der Bau der neuen 10-er Gondel „Kanzelbahn II“ (Zweite Sektion) der Bergbahnen Gerlitzen Alpe schreitet bereits voran.

©Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik GmbH & Co. KG

Zwölf der 14 Stützen transportiert

Am Donnerstag startete auf der Gerlitzen ein wichtiger Bauabschnitt: Die Firma Heli Austria bringt insgesamt 12 der 14 Liftstützen per Hubschrauber ins Gelände und stellt diese auf. „Aus Sicherheitsgründen bleiben die Moserbahn und die Pöllingerbahn während der Transportflüge außer Betrieb. Der Bereich bei den beiden Bahnen wird in dieser Zeit als Tankplatz für den Hubschrauber genutzt. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, sich vom Flugbereich fernzuhalten. Die Kanzelbahn fährt wie gewohnt von Annenheim bis zur Kanzelhöhe (Mittelstation)“, heißt es seitens der Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik GesmbH.

Weitere Infos zur „Kanzelbahn II“

Die neue 10er-Kabinenbahn „Kanzelbahn II“ stellt zudem ab Herbst/Winter 2026 die direkte Verbindung von der Kanzelhöhe (Mittelstation) bis auf den Gerlitzen Gipfel dar. Mit einer Förderleistung von 4.000 Personen/Stunde ersetzt die neue 10-er Gondel die bisherige 4er- Gipfelbahn und trägt unter anderem zur Verbesserung der Erreichbarkeit des Gipfels und des Berg-See-Schnee-Erlebnisses bei.