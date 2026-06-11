„Seebalkon“: Velden bekommt exklusives Sommer-Restaurant

Im Casino Velden eröffnet mit dem „Seebalkon“ ein neues Sommer-Restaurant, das auf ein stark limitiertes kulinarisches Konzept setzt. Mit insgesamt 18 Sitzplätzen ist das gastronomische Angebot für eine kleine Gästezahl ausgelegt und bietet einen direkten Blick auf die Veldener Bucht des Wörthersees.

Reservierung notwenndig

Küchenchef Marcel Vanic und sein Team servieren dort ein sechsgängiges Gourmetmenü, das durch internationale Weine ergänzt wird. Der Betrieb läuft täglich am Abend, wobei die Küche von 18 Uhr bis 21:45 Uhr geöffnet ist. Für den Ablauf des Menüs wird vom Betrieb ein frühzeitiger Beginn zwischen 18 und 19 Uhr empfohlen. Aufgrund der geringen Platzanzahl ist das Angebot an eine vorherige Reservierung gebunden. Bei Schlechtwetter wird die Bewirtung in das reguläre Casino-Restaurant „Die Yacht“ verlegt.