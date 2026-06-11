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/ ©Daniel Gollner
Das Bild auf www.5min.at zeigt den Seebalkon.
Haubenkoch Marcel Vanic serviert hier ein sechsgängiges Menü.
Velden
11/06/2026
Gastronomie

„Seebalkon“: Velden bekommt exklusives Sommer-Restaurant

Das neue Sommer-Restaurant „Seebalkon“ bietet ein exklusives Gourmetkonzept für wenige Gäste direkt an der Veldener Bucht.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(135 Wörter)
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Im Casino Velden eröffnet mit dem „Seebalkon“ ein neues Sommer-Restaurant, das auf ein stark limitiertes kulinarisches Konzept setzt. Mit insgesamt 18 Sitzplätzen ist das gastronomische Angebot für eine kleine Gästezahl ausgelegt und bietet einen direkten Blick auf die Veldener Bucht des Wörthersees.

Reservierung notwenndig

Küchenchef Marcel Vanic und sein Team servieren dort ein sechsgängiges Gourmetmenü, das durch internationale Weine ergänzt wird. Der Betrieb läuft täglich am Abend, wobei die Küche von 18 Uhr bis 21:45 Uhr geöffnet ist. Für den Ablauf des Menüs wird vom Betrieb ein frühzeitiger Beginn zwischen 18 und 19 Uhr empfohlen. Aufgrund der geringen Platzanzahl ist das Angebot an eine vorherige Reservierung gebunden. Bei Schlechtwetter wird die Bewirtung in das reguläre Casino-Restaurant „Die Yacht“ verlegt.

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