Heizölaustritt sorgte für Feuerwehreinsatz um den Faaker See

Heizölaustritt: Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Faak am See und Ledenitzen mussten heute rasch handeln, um eine Ausbreitung im Tankraum zu stoppen.

Durch das schnelle Aufbringen von Bindemittel konnte die Feuerwehr den Ölaustritt im Tankraum eindämmen.

Durch das schnelle Aufbringen von Bindemittel konnte die Feuerwehr den Ölaustritt im Tankraum eindämmen.

Die Feuerwehr Faak am See und die Feuerwehr Ledenitzen wurden heute nach einem Sirenenalarm zu einem Heizölaustritt in einem Tankraum gerufen. Durch das Aufbringen von Bindemittel konnte der Ölaustritt aus dem Tankraum verhindert werden. Weitere Maßnahmen werden durch eine Spezialfirma durchgeführt. „Wir waren rund eine Stunde gemeinsam mit Feuerwehr Ledenitzen Im Einsatz.“, erklärt die FF Faak am See in den sozialen Medien.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.06.2026 um 19:18 Uhr aktualisiert