Neustart in Wernberg: Unternehmerpaar eröffnet gleich zwei Firmen

Gleich zwei Unternehmensgründungen sorgen derzeit in Wernberg für positive Nachrichten. Ein Unternehmer-Ehepaar hat seine berufliche Zukunft in der Gemeinde verankert und setzt mit neuen Angeboten auf den Wirtschaftsstandort.

Mit Ingo und Danielle Wittmayer haben gleich zwei Selbstständige ihre berufliche Heimat in die Gemeinde verlegt.

Mit Ingo und Danielle Wittmayer haben gleich zwei Selbstständige ihre berufliche Heimat in die Gemeinde verlegt.

Wernberg darf sich über neuen Unternehmergeist freuen: Mit Ingo und Danielle Wittmayer haben gleich zwei Selbstständige ihre berufliche Heimat in die Gemeinde verlegt. Während er mit einem Schädlingsbekämpfungsmeisterbetrieb durchstartet, bietet sie künftig Unternehmensberatung direkt aus Wernberg an.

Zwei Firmen, ein gemeinsamer Standort

Anfang Juni eröffnete Ingo Wittmayer seinen Schädlingsbekämpfungsmeisterbetrieb „Daningo“ in Wernberg. Parallel dazu verlegte auch seine Ehefrau Danielle Wittmayer ihren Firmensitz in die Gemeinde. Die Unternehmensberaterin begleitet Betriebe in unterschiedlichen wirtschaftlichen Fragestellungen und baut ihr Angebot nun von Wernberg aus weiter aus. Damit sind die beiden Unternehmer künftig in der Landesstraße 4 tätig.

Bewusste Entscheidung für Wernberg

Das Ehepaar lebt zwar in Köstenberg, entschied sich aber bewusst dafür, die Firmen in Wernberg anzusiedeln. Die Gemeinde gewinnt damit nicht nur zwei neue Betriebe, sondern auch zusätzliche wirtschaftliche Impulse. Bei einem Besuch vor Ort hieß Bürgermeisterin Doris Liposchek die beiden Unternehmer offiziell willkommen. Als Zeichen der Wertschätzung überreichte sie einen Blumenstrauß sowie eine Flasche Sternberg-Wein.