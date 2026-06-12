Die Feuerwehr Möltschach lädt zum Fest

Der Sommer naht und es gibt zahlreiche Veranstaltungen in Villach. So findet beispielsweise morgen Abend das Feuerwehrfest der FF Möltschach statt.

Das Feuerwehrfest der FF Möltschach findet morgen statt.

Das Feuerwehrfest der FF Möltschach findet morgen statt.

Die Freiwilligen Feuerwehren rund um Villach leisten oft Außergewöhnliches. Und sie feiern auch gerne. So lädt am Samstagabend die FF Möltschach zum Feuerwehrfest.

Feuerwehrfest der FF Möltschach

Am 13. Juni, ab 17 Uhr, startet das Feuerfest der Feuerwehr Möltschach. Musik und Tanz gibt es mit den „Längdorfern“ Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Eintritt ist eine freiwillige Spende.