/ ©Stadt Villach
Die Feuerwehr Möltschach lädt zum Fest
Der Sommer naht und es gibt zahlreiche Veranstaltungen in Villach. So findet beispielsweise morgen Abend das Feuerwehrfest der FF Möltschach statt.
Die Freiwilligen Feuerwehren rund um Villach leisten oft Außergewöhnliches. Und sie feiern auch gerne. So lädt am Samstagabend die FF Möltschach zum Feuerwehrfest.
Feuerwehrfest der FF Möltschach
Am 13. Juni, ab 17 Uhr, startet das Feuerfest der Feuerwehr Möltschach. Musik und Tanz gibt es mit den „Längdorfern“ Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Eintritt ist eine freiwillige Spende.
Kurzinfos:
Veranstaltungsort
Freiwillige Feuerwehr Möltschach
Spritzenhausweg 11
9500 Villach
Wann? 13. Juni von 17 Uhr bis circa 1 Uhr in der Früh
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