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Bild auf 5 Minuten zeigt das Feuerwehrfest der FF Möltschach
Das Feuerwehrfest der FF Möltschach findet morgen statt.
Villach
12/06/2026
Am 13. Juni

Die Feuerwehr Möltschach lädt zum Fest

Der Sommer naht und es gibt zahlreiche Veranstaltungen in Villach. So findet beispielsweise morgen Abend das Feuerwehrfest der FF Möltschach statt.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(73 Wörter)
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Die Freiwilligen Feuerwehren rund um Villach leisten oft Außergewöhnliches. Und sie feiern auch gerne. So lädt am Samstagabend die FF Möltschach zum Feuerwehrfest.

Feuerwehrfest der FF Möltschach

Am 13. Juni, ab 17 Uhr, startet das Feuerfest der Feuerwehr Möltschach. Musik und Tanz gibt es mit den „Längdorfern“ Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Eintritt ist eine freiwillige Spende.

Kurzinfos:

Veranstaltungsort

Freiwillige Feuerwehr Möltschach

Spritzenhausweg 11

9500 Villach

Wann? 13. Juni von 17 Uhr bis circa 1 Uhr in der Früh

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