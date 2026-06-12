Fußball-Weltmeisterschaft 2026: Live Public Viewing in Villach

Bereits am gestrigen Freitag, dem 11. Juni, fand der Auftakt zur Fifa Fußball-WM 2026 statt. In Villach gibt es ein Schmankerl für Fußballfans, denn in der Innenstadt kann man die Spiele live per Public Viewing verfolgen.

Alles blickt in den kommenden Wochen auf die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada. In der Villacher Innenstadt gibt es ab 22. Juni bis 19. Juli die Möglichkeit die besten Spiele live per Public Viewing mitzuverfolgen. Auf dem Unteren Kirchenplatz wird eine 15 Quadratmeter große LED-Videowall aufgestellt.

FIFA World Cup: Public Viewing in der Innenstadt

Los geht es dann am Montag, dem 22. Juni, mit der Partie Österreich gegen Argentinien ab 18 Uhr. In den darauffolgenden Tagen werden die besten Spiele abends übertragen, heißt es vonseiten des Veranstalters. Der Bereich ist immer ab 16 Uhr geöffnet – bis circa zwei Uhr nachts. Auch für Verpflegung ist bereits gesorgt, denn die „Burger Boutique Villach“ ist mit einem Food Truck vor Ort. Am 28. Juni wird auch das Formel 1 Rennen in Spielberg live übertragen.

Das sind die Public Viewing-Termine für die Fußball-WM: Juni 2026 Montag 22.6.: Österreich : Argentinien (18 Uhr)

Österreich : Argentinien (18 Uhr) Dienstag 23.6.: Spiel um 19 und 22 Uhr

Spiel um 19 und 22 Uhr Mittwoch 24.6.: Spiel um 21 und 0 Uhr

Spiel um 21 und 0 Uhr Donnerstag 25.6.: Spiel um 22 Uhr

Spiel um 22 Uhr Freitag 26.6.: Spiel um 21 Uhr

Spiel um 21 Uhr Samstag 27.6.: Spiel um 23 Uhr

Spiel um 23 Uhr Sonntag 28.6.: F1 Spielberg und 16F Spiel um 21 Uhr

F1 Spielberg und 16F Spiel um 21 Uhr Montag 29.6.: 16F Spiel um 19 und 22.30 Uhr

16F Spiel um 19 und 22.30 Uhr Dienstag 30.6.: 16F Spiel um 19 und 23 Uhr Juli 2026 Mittwoch 1.7.: 16F Spiel um 18 und 22 Uhr

16F Spiel um 18 und 22 Uhr Donnerstag 2.7.: 16F Spiel um 21 Uhr

16F Spiel um 21 Uhr Freitag 3.7.: geschlossen

Samstag 4.7.: 8F Spiel um 19 und 23 Uhr

8F Spiel um 19 und 23 Uhr Sonntag 5.7.: 8F Spiel um 22 Uhr

8F Spiel um 22 Uhr Montag 6.7.: 8F Spiel um 21 Uhr

8F Spiel um 21 Uhr Dienstag 7.7.: 8F Spiel um 18 und 22 Uhr

8F Spiel um 18 und 22 Uhr Mittwoch 8.7.: geschlossen

Donnerstag 9.7.: 4F Spiel um 22 Uhr

4F Spiel um 22 Uhr Freitag 10.7.: geschlossen

Samstag 11.7.: 4F Spiel um 23 Uhr

4F Spiel um 23 Uhr Sonntag 12. und Montag 13.7.: geschlossen

Dienstag 14.7.: HF Spiel um 21 Uhr

HF Spiel um 21 Uhr Mittwoch 15.7.: HF Spiel um 21 Uhr

HF Spiel um 21 Uhr Donnerstag 16. und Freitag 17.7.: geschlossen

Samstag 18.7.: Spiel Platz 3 um 23 Uhr

Spiel Platz 3 um 23 Uhr Sonntag 19.7.: Finale um 21 Uhr