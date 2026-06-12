„Gesunde Küche“: Trinity Villach erhält Auszeichnung

Gesundheitslandesrätin Beate Prettner überreichte die mittlerweile 66. „Gesunde Küche“-Tafel an die private Einrichtung, die Kindertagesstätte, Kindergarten und Volksschule betreibt, und unterstreicht damit die Bedeutung ausgewogener Ernährung – bereits ab dem Kleinkindalter.

Frisch gekochte Mahlzeiten für rund 60 Kinder

In der Küche von Trinity Villach zeichnet Küchenchef Alexander Forbrig für die tägliche Verpflegung verantwortlich. Er bereitet frisch gekochte Mahlzeiten für rund 50 Kindergarten- und zehn Hortkinder zu. Unterstützt wird das pädagogische Umfeld von Kindergarten-Leiter Simon Tempel, der großen Wert auf gesunde Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Kinder legt. Gekocht wird nach den aktuellen Kriterien der Initiative „Gesunde Küche“ des Landes Kärnten – mit einem hohen Anteil an pflanzlichen Lebensmitteln sowie dem klaren Fokus auf regionale und saisonale Produkte, teilt das Land Kärnten in einer Aussendung mit.

Prettner: „Gerade bei Kindern … „

Prettner betont den Stellenwert der „Gesunde Küche“-Einrichtungen: „Gerade bei Kindern legen wir mit ausgewogener Ernährung den Grundstein für Gesundheit, Wohlbefinden und Lernfähigkeit. Die ‚Gesunde Küche‘ zeigt, dass gesundes Essen schmeckt und gleichzeitig höchsten Qualitätsansprüchen entsprechen kann.“

Initiative „Gesunde Küche“ wächst weiter

Die Initiative „Gesunde Küche“ der Unterabteilung Gesundheitsförderung wächst seit Jahren kontinuierlich, heißt es weiter. Derzeit sind 76 Betriebe Teil der Initiative, 66 davon sind mit einem offiziellen Gütesiegel ausgezeichnet. „Sie stehen wie Trinity Villach für ein gemeinsames Ziel: gesundes, nachhaltiges Essen in Gemeinschaftseinrichtungen selbstverständlich zu machen – vom Kindergarten bis ins hohe Alter“, so Prettner.